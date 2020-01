ITF Junior Traralgon: tour de force per gli azzurri, possibili quattro partite in un giorno

Incombono gli Australian Open e dunque, per il torneo Grado 1 di Traralgon, non c’è nessun’altra soluzione che far terminare le ostilità nella giornata di domani, mercoledì 22 gennaio, costringendo i vari giocatori ancora in corsa ad un vero e proprio tour de force: in programma, a partire dalla mezzanotte italiana (le 10 locali), una serie infinita di incontri per provare, quantomeno, a chiudere la manifestazione entro il giorno prestabilito.

Flavio Cobolli e Matteo Gigante apriranno il programma delle semifinali sul Campo 9: il vincitore, poi, tornerà in campo attorno alle 3 per la finale contro Timo Legout o Arthur Cazauk. I due azzurri giocheranno, a partire dalle 5, anche la semifinale del torneo di doppio contro Lorens/Ozolins ed eventualmente la finale, alle 7.30, contro avversari ancora in via di definizione.

Per quanto concerne il torneo femminile, Melania Delai aprirà le danze sull’AGL Show Court 1 per la finalissima del torneo di singolare contro la russa Kudermetova. A seguire, non prima delle 3 di notte, la trentina tornerà in campo assieme a Lisa Pigato per i quarti di finale del torneo di doppio: in caso di vittoria si giocherà immediatamente la semifinale contro Eala/Nugroho. Qualora la coppia azzurra dovesse vincere anche questo match, allora si aprirebbero le porte della finale in programma alle 7.30 italiane.

Per diversi giocatori, dunque, ci sarebbe l’eventualità di giocare quattro incontri nel giro di pochissime ore. Uno sforzo notevole, ma comunque consentito dal regolamento.

SEMIFINALI SINGOLARE

SF – Flavio Cobolli (8,ITA) vs Matteo Gigante (Q,ITA) – Court 9, ore 00.00 italiane

FINALE SINGOLARE

F – vinc. Flavio Cobolli (8,ITA)/Matteo Gigante (Q,ITA) vs vinc. Timo Legout (16,FRA)/Arthur Cazaux (4,FRA) – AGL Show Court 2, ore 03.00 italiane

SEMIFINALE DOPPIO

SF – Flavio Cobolli (ITA)/Matteo Gigante (ITA) vs Mikolaj Lorens (6,POL)/Karlis Ozolins (6,LAT) – AGL Show Court 2, ore 05.00 italiane

FINALE DOPPIO

F – vinc. Flavio Cobolli (ITA)/Matteo Gigante (ITA)-Mikolaj Lorens (6,POL)/Karlis Ozolins (6,LAT) vs vinc. Dali Blanch(USA)/Alexander Hoogmartens (BEL)-Jerome Kym (7,SUI)/Dominic Stephan Stricker (7,SUI) – AGL Show Court 2, ore 07.30 italiane

FINALE SINGOLARE

F – Melania Delai (ITA) vs Polina Kudermetova (7,RUS) – AGL Show Court 1, ore 00.00 italiane

QUARTI DI FINALE DOPPIO

QF – Melania Delai (ITA)/Lisa Pigato (ITA) vs Kamilla Bartone (4,LAT)/Liubov Kostenko (4,UKR) – AGL Show Court 1, ore 03.00 italiane

SEMIFINALE DOPPIO

SF – vinc. Melania Delai (ITA)/Lisa Pigato (ITA)-Kamilla Bartone (4,LAT)/Liubov Kostenko (4,UKR) vs Alexandra Eala (4,PHI)/Priska Madelyn Nugroho (4,INA) – AGL Show Court 1, ore 05.00 italiane

FINALE DOPPIO

F – vinc. [vinc. Melania Delai (ITA)/Lisa Pigato (ITA)-Kamilla Bartone (4,LAT)/Liubov Kostenko (4,UKR)]-Alexandra Eala (4,PHI)/Priska Madelyn Nugroho (4,INA) vs vinc. Aubane Droguet (4,FRA)/Selena Janicijevic (4,FRA)-Maria Bondarenko (2,RUS)/Mai Napatt Nirundorn (2,THA) – AGL Show Court 1, ore 07.30 italiane

+++RISULTATI IN AGGIORNAMENTO DALLE 02.00 ITALIANE+++