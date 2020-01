ITF Junior Traralgon: Cobolli vince in doppio con Gigante ma perde in singolare. Ko anche Delai

Due finali amare per Melania Delai, sconfitta in singolare nel primo match di giornata dalla russa Kudermetova con un doppio 6-1 e in doppio, al fianco di Lisa Pigato, nel tardo pomeriggio dopo aver vinto sia i quarti di finale che la semifinale. Quattro partite in un giorno, dunque, per la classe 2002 trentina, al pari di Flavio Cobolli che si è imposto nel “derby” della Rome Tennis Academy con il compagno di allenamenti Matteo Gigante (6-3 6-1) in semifinale per poi cedere al cospetto del francese Cazaux per 6-2 6-4; tornati in campo in doppio, Cobolli/Gigante hanno vinto la semifinale contro Lorens/Ozolins e la finalissima contro gli svizzeri Kym/Stricker per 6-2 6-3, iniziando dunque la tournée australiana con un titolo.

SEMIFINALI SINGOLARE

SF – Flavio Cobolli (8,ITA) b. Matteo Gigante (Q,ITA) 6-3 6-1

FINALE SINGOLARE

F – Arthur Cazaux (4,FRA) b. Flavio Cobolli (8,ITA) 6-2 6-4

SEMIFINALE DOPPIO

SF – Flavio Cobolli (ITA)/Matteo Gigante (ITA) b. Mikolaj Lorens (6,POL)/Karlis Ozolins (6,LAT) 6-4 6-3

FINALE DOPPIO

F – Flavio Cobolli (ITA)/Matteo Gigante (ITA) b. Jerome Kym (7,SUI)/Dominic Stephan Stricker (7,SUI) 6-2 6-3

FINALE SINGOLARE

F – Polina Kudermetova (7,RUS) b. Melania Delai (ITA) 6-1 6-1

QUARTI DI FINALE DOPPIO

QF – Melania Delai (ITA)/Lisa Pigato (ITA) b. Kamilla Bartone (6,LAT)/Liubov Kostenko (6,UKR) 0-6 6-3 10-4

SEMIFINALE DOPPIO

SF – Melania Delai (ITA)/Lisa Pigato (ITA) b. Alexandra Eala (4,PHI)/Priska Madelyn Nugroho (4,INA) 6-1 6-4

FINALE DOPPIO

F – Aubane Droguet (4,FRA)/Selena Janicijevic (4,FRA) b. Melania Delai (ITA)/Lisa Pigato (ITA) 6-3 6-2