Australian Open: Il programma completo di Mercoledì 22 Gennaio. Notte con Sinner e Berrettini. Mattinata con Fognini

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Badosa vs (7) P. Kvitova

(1) A. Barty vs P. Hercog

(WC) T. Ito vs (2) N. Djokovic

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

T. Zidansek vs (8) S. Williams

F. Krajinovic vs (3) R. Federer

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) N. Osaka vs S. Zheng

C. Wozniacki vs (23) D. Yastremska

T. Paul vs (18) G. Dimitrov

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

J. Thompson vs (12) F. Fognini

(10) M. Keys vs A. Rus

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Goerges vs (13) P. Martic

C. Gauff vs S. Cirstea (Ora italiana: 02:50 (locale: 12:50))

(6) S. Tsitsipas vs P. Kohlschreiber

(31) H. Hurkacz vs J. Millman

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Suárez Navarro vs (11) A. Sabalenka

(16) E. Mertens vs D. Kovinic

(8) M. Berrettini vs T. Sandgren

(WC) M. Mmoh vs (9) R. Bautista Agut

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) A. Li vs (14) S. Kenin

(25) E. Alexandrova vs (Q) B. Krejcikova

(21) B. Paire vs M. Cilic

(WC) M. Polmans vs (24) D. Lajovic

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) H. Chan / (7) L. Chan vs O. Kalashnikova / M. Kato

M. Arevalo / J. O’Mara vs H. Dellien / J. Londero

A. Molteni / H. Nys vs (WC) A. Bolt / (WC) M. Ebden

(WC) J. Fourlis / (WC) A. Rodionova vs J. Larsson / R. Peterson

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Townsend vs J. Pegula

O. Jabeur vs C. Garcia

(WC) B. Ellis / (WC) A. Popyrin vs (4) I. Dodig / (4) F. Polasek

(WC) M. Purcell / (WC) L. Saville vs A. Rublev / A. Vasilevski

(13) B. Bryan / (13) M. Bryan vs R. Bopanna / Y. Uchiyama

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) A. Sharma vs (28) A. Kontaveit

(18) A. Riske vs L. Zhu

(14) D. Schwartzman vs A. Davidovich Fokina

(Q) N. Hibino vs (22) M. Sakkari

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Daniell / P. Oswald vs (6) M. Granollers / (6) H. Zeballos

(8) J. Rojer / (8) H. Tecau vs D. Inglot / A. Qureshi

J. Brady / C. Dolehide vs (5) N. Melichar / (5) Y. Xu

M. Doi / M. Niculescu vs A. Kalinskaya / Y. Putintseva

Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(16) A. Krajicek / (16) F. Skugor vs R. Jebavy / I. Zelenay

V. King / C. McHale vs B. Pera / R. Voracova

(15) V. Kuzmova / (15) A. Sasnovich vs (WC) A. Bozovic / (WC) A. Marshall

M. Kecmanovic / C. Ruud vs (9) R. Klaasen / (9) O. Marach

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Pliskova vs H. Watson

(WC) M. Inglis / (WC) K. McPhee vs (14) L. Kichenok / (14) Z. Yang

H. Kontinen / J. Struff vs A. Seppi / L. Sonego

D. Sharan / A. Sitak vs P. Carreno Busta / J. Sousa

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Zhang vs (Q) C. McNally

(22) G. Pella vs G. Barrere

A. Bedene / A. Behar vs F. Delbonis / L. Mayer

C. Guccione / M. Reid vs M. Lopez / A. Ramos-Vinolas

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

I. Swiatek vs T. Babos

S. Gille / J. Vliegen vs P. Andujar / F. Lopez

(Q) G. Minnen vs (29) E. Rybakina

M. Cecchinato / L. Djere vs (5) W. Koolhof / (5) N. Mektic (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(30) A. Pavlyuchenkova vs N. Stojanovic

(3) K. Krawietz / (3) A. Mies vs A. Bublik / M. Kukushkin

L. Davis / V. Golubic vs (WC) D. Aiava / (WC) L. Cabrera

A. Muhammad / S. Santamaria vs (WC) P. Hon / (WC) S. Sanders

Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Sorribes Tormo vs V. Kudermetova

(30) D. Evans vs Y. Nishioka

C. Garin vs (32) M. Raonic

(27) Q. Wang vs F. Ferro

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Berankis vs S. Querrey

M. Fucsovics vs J. Sinner

D. Collins / A. Rosolska vs K. Kozlova / M. Linette

(7) J. Peers / (7) M. Venus vs F. Nielsen / T. Puetz