Curiosità: Sonego chiama il “falco” per confermare che il suo servizio fosse out

Curiosa chiamata dell’occhio di falco da parte di Lorenzo Sonego. Nel primo set del suo match vs. Kyrgios, servendo sotto 2-4 e 15 pari, una prima di Sonego non viene chiamata Out, e Nick spara una risposta vincente clamorosa, vincente e imprendibile.

Sonego chiama immediatamente il controllo elettronico, di fatto per cancellare la risposta vincente dell’avversario, “sperando” che la propria palla fosse out. Il controllo in effetti ha confermato che Lorenzo aveva visto bene: la sua prima di servizio era fuori, e quindi la risposta vincente di Kyrgios viene cancellata. Un uso “al contrario” di occhio di falco, non per confermare – come al solito – che la propria palla chiamata fuori fosse buona, ma nel pieno rispetto del regolamento tecnico. Purtroppo Sonego, forse distratto dalla vicenda, spara larga la seconda di servizio, commettendo doppio fallo.





Marco Mazzoni