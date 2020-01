Italiani nel World Tour: I risultati del 20 Gennaio

Qualificazioni

M15 Antalya – 2nd Round

Kaan Cepel vs [12] Maurizio Speziali 3-6 3-6

Andrea Fiorentini vs [7] Lautaro Agustin Falabella 6-4 6-4

M15 Cairo – 2nd Round

[3] Viacheslav Yulik vs Stefano Baldoni ore 11:00

Giovanni Agostinetto vs [11] Philip Bachmaier ore 11:00

Faris Zakaryia vs [8] Moritz Trocker ore 11:00

[2] Muthu Aadhitiya Senthilkumar vs Tobias Kirchlechner ore 11:00

[6] Gianmarco Ferrari vs Makary Adamek 2 incontro dalle 11:00

Gabriele Felline vs [12] Marco Furlanetto 2 incontro dalle 11:00

M15 Monastir –

Nessun italiano in campo oggi

M25 Nussloch – 2nd Round

Deney Wassermann vs Mattia Bellucci 3 incontro dalle 10:00

M15+H Bressuire – 2nd Round

[2] Ugo Blanchet vs Alessandro Dragoni Non prima delle 13:30

Davide Pozzi vs [9] Samuel Brosset 3-6 3-6

M15 Kazan –

Nessun italiano in campo oggi

M15 Cancun – 2nd Round

[5] Ignacio Carou vs Tommaso Carnevale-miino Non prima delle 16:30