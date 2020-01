Da Melbourne: Roberto Bautista Agut: “I notiziari sconsigliano alle persone di uscire di casa, figuriamoci di praticare sport all’aria aperta”

Roberto Bautista Agut ha parlato delle condizioni che ci sono attualmente a Melbourne.

“Ci sono stati giorni in cui si riusciva a malapena a vedere a 300 metri di distanza. È chiaro che gli interessi che sono dietro ad un evento di questa portata sono enormi e che lo spettacolo deve continuare, ma giocare in queste condizioni può essere un grosso problema.”

“In campo le nostre pulsazioni sono molto alte e abbiamo bisogno di grandi quantità di ossigeno, quindi può essere pericoloso competere. I notiziari sconsigliano alle persone di uscire di casa, figuriamoci di praticare sport all’aria aperta”.

“Credo che si dovrebbero coprire i campi durante tutto il torneo, per provare a giocare la maggior parte dei match indoor. Può condizionare un po’ il torneo, ma non possiamo respirare quell’aria se le cose non migliorano”.