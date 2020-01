ITF Junior Traralgon: iniziato il torneo, incontri programmati su 16 campi dopo il “ritardo incendi”

Ha finalmente avuto inizio, con un giorno di ritardo dopo i numerosi problemi creati dall’aria irrespirabile a causa degli incendi che stanno coinvolgendo l’Australia, il torneo G1 di Traralgon, tradizionale evento di preparazione agli Australian Open Juniores.

Nella giornata odierna si sono disputati il primo ed il secondo, e decisivo, turno delle qualificazioni: Matteo Gigante e Lisa Pigato hanno brillantemente superato il tabellone cadetto concedendo le briciole agli avversari, mentre Sofia Rocchetti e Matilde Mariani sono state fermate all’esordio.

Nel main draw maschile, dunque, ci saranno ben otto italiani ai nastri di partenza: Flavio Cobolli, ottavo favorito del seeding, esordirà con il tennista locale Casey Hoole. In quello femminile, invece, Melania Delai sfiderà la lettone Bertone, terza testa di serie, e la qualificata Pigato se la vedrà con la tedesca Guth.

QUALIFICAZIONI TORNEO MASCHILE

R1 – Matteo Gigante (5,ITA) b. Marko Pavicic (AUS) 6-2 6-3

R2 – Matteo Gigante (5,ITA) b. Matthew Bosancic (14,AUS) 6-2 6-2

TABELLONE PRINCIPALE MASCHILE:

R1 – Biagio Gramaticopolo (ITA) vs Shunsuke Mitsui (2,JPN)

R1 – Matteo Gigante (Q,ITA) vs Stijn Pel (NED)

R1 – Luca Nardi (ITA) vs Arthur Fery (13,GBR)

R1 – Flavio Cobolli (8,ITA) vs Casey Hoole (AUS)

R1 – Lorenzo Rottoli (ITA) vs Alexander Bernard (USA)

R1 – Francesco Maestrelli (ITA) vs Arthur Cazaux (4,FRA)

R1 – Fausto Tabacco (ITA) vs Max Wiskandt (GER)

R1 – Samuel Vincent Ruggeri (ITA) vs Derek Pham (AUS)

QUALIFICAZIONI TORNEO FEMMINILE:

R1 – Tara Malik (7,USA) b. Matilde Mariani (ITA) 5-7 6-2 10-7

R1 – Kalley Evans (3,USA) b. Sofia Rocchetti (ITA) 6-4 6-3

R1 – Lisa Pigato (10,ITA) b. Rea Nakashima (JPN) 6-3 6-1

R2 – Lisa Pigato (10,ITA) b. Roopa Bains (AUS) 6-1 6-2

TABELLONE PRINCIPALE FEMMINILE:

R1 – Lisa Pigato (Q,ITA) vs Mara Guth (GER)

R1 – Melania Delai (ITA) vs Kamilla Bartone (3,LAT)