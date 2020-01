Australian Open: Il programma completo del Day 2 Qualificazioni

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

D. Lee vs (32) A. Giannessi

(5) A. Kalinskaya vs S. Errani

(4) E. Ruusuvuori vs F. Mena

(2) N. Hibino vs E. Liang

M. Vilella Martinez vs N. Mahut

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

R. Jani vs (28) A. Kiick

(1) D. Novak vs D. Brown

S. Darcis vs E. Benchetrit

Z. Kolar vs J. Wolf

(10) C. McNally vs A. Muhammad

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

F. Gaio vs K. Coppejans

(13) G. Minnen vs K. McPhee

D. Popko vs (25) Z. Zhang

M. Bourgue vs O. Otte

S. Napolitano vs (24) F. Bagnis

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

E. Escobedo vs M. Krueger

V. Troicki vs (22) B. Klahn

G. Ce vs S. Vickery

Y. Naito vs (25) A. Friedsam

P. Polansky vs A. Muller

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

Q. Halys vs (WC) A. Santillan

F. Xun vs (WC) J. Fourlis

(4) K. Zavatska vs S. Ma

(WC) O. Rogowska vs N. Parrizas Diaz

(WC) S. Sanders vs R. Anderson

Court 10 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

K. Kucova vs (32) B. Haas

R. Ortega-Olmedo vs F. Horansky

J. Larsson vs U. Radwanska

(5) A. Martin vs A. Vatutin

(6) E. Donskoy vs J. Menezes

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

D. King vs (23) S. Diez

M. Frech vs M. Hibi

E. Couacaud vs D. Petrovic

(9) G. Soeda vs M. Trungelliti

E. Gorgodze vs (18) K. Juvan

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

V. Cepede Royg vs D. Lao

(8) T. Daniel vs N. Milojevic

J. Ponchet vs (29) M. Minella

O. Danilovic vs J. Jovic

M. Safwat vs (21) S. Nagal

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

X. Wang vs I. Falconi

(2) H. Laaksonen vs (WC) R. Hijikata

(WC) L. Musetti vs (20) H. Chung

E. Ruse vs (22) U. Arconada

M. Chwalinska vs I. Shinikova

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

E. Guerrero Alvarez vs L. Pattinama Kerkhove

T. Griekspoor vs G. Garcia-Lopez

A. Bondar vs (19) B. Krejcikova

S. Murray Sharan vs Y. Yuan

E. Gomez vs E. Ymer

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(3) B. Schnur vs S. Ofner

(7) P. Tig vs L. Fernandez

V. Lepchenko vs B. Eraydin

L. Giustino vs Y. Bai

D. Lopatetska vs C. Perrin

Court 19 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

H. Moriya vs N. Rubin

I. Bara vs L. Paar

T. Wu vs M. Copil

I. De Vroome vs L. Arruabarrena

(6) N. Vikhlyantseva vs M. Kostyuk

Court 22 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

J. Cepelova vs (27) K. Nara

T. Kwiatkowski vs C. Eubanks

(3) V. Gracheva vs C. Paquet

M. Marterer vs (18) Y. Maden