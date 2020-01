Australian Open: Risultati Completi Qualificazioni Italiani Day 1. 8 su 10 passano il primo turno oggi. Fuori solo Fabbiano e Baldi. Poker al femminile

Australian Open – 2° Turno Qualificazioni

Roberto Marcora (ITA) c. (10) Norbert Gombos (SVK)(12) Paolo Lorenzi (ITA) c. Lukas Rosol (CZE)(13) Gianluca Mager (ITA) c. Max Purcell (AUS)Matteo Viola (ITA) c. vinc. (14) Antoine Hoang (FRA)-Maxime Janvier (FRA)Martina Trevisan (ITA) c. (9) Ysaline Bonaventure (BEL)Elisabetta Cocciaretto (ITA) c. (14) Francesca Di Lorenzo (USA)Giulia Gatto Monticone (ITA) c. Martina Di Giuseppe (ITA)

Australian Open – 1° Turno Qualificazioni

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

1° Inc. (12) P. Lorenzi vs A. Menendez-Maceiras



GS Australian Open P. Lorenzi [12] P. Lorenzi [12] 6 6 A. Menendez-Maceiras A. Menendez-Maceiras 3 3 Vincitore: P. Lorenzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A- 40-40 A- 3-2 → 4-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 -A 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Lorenzi 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A- 5-3 → 6-3 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A- 4-1 → 4-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 -A 40-40 A- 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

1° Inc. (13) G. Mager vs M. Ebden



GS Australian Open G. Mager [13] G. Mager [13] 7 6 M. Ebden M. Ebden 5 4 Vincitore: G. Mager Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A- 5-4 → 6-4 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A- 5-3 → 5-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A- 1-2 → 2-2 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A- 0-1 → 1-1 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A- 40-40 -A 40-40 -A 40-40 A- 6-5 → 7-5 M. Ebden 0-15 0-30 0-40 30-40 5-5 → 6-5 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Mager 15-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Ebden 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A- 3-3 → 3-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Ebden 15-0 30-0 2-2 → 2-3 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Ebden 30-15 30-30 40-30 40-40 A- 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

1° Inc. J. Cristian vs M. Trevisan



GS Australian Open J. Cristian J. Cristian 2 2 M. Trevisan M. Trevisan 6 6 Vincitore: M. Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Cristian 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A- 2-3 → 2-4 J. Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A- 1-0 → 1-1 J. Cristian 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 -A 40-40 -A 40-40 -A A- 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 -A 40-40 A- 40-40 2-4 → 2-5 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Trevisan 0-15 15-15 15-40 1-2 → 2-2 J. Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 -A 0-0 → 0-1

Court 22 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

3° Inc. D. Galan vs F. Baldi



GS Australian Open D. Galan D. Galan 6 6 F. Baldi F. Baldi 1 2 Vincitore: D. Galan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 D. Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Galan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 D. Galan 0-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 D. Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Galan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

4° Inc. M. Di Giuseppe vs (26) W. Osuigwe



GS Australian Open M. Di Giuseppe M. Di Giuseppe 3 6 6 W. Osuigwe [26] W. Osuigwe [26] 6 4 1 Vincitore: M. Di Giuseppe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 W. Osuigwe 40-40 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 W. Osuigwe 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 W. Osuigwe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 W. Osuigwe 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 W. Osuigwe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 W. Osuigwe 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 W. Osuigwe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 W. Osuigwe 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 W. Osuigwe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 W. Osuigwe 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Australian Open T. Fabbiano [11] T. Fabbiano [11] 6 4 A. Vukic A. Vukic 7 6 Vincitore: A. Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Vukic 0-30 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Fabbiano 15-40 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Vukic 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(11) T. Fabbianovs (WC) A. Vukic

Court 10 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

5° Inc. M. Viola vs N. Kuhn



GS Australian Open M. Viola M. Viola 15 4 6 3 N. Kuhn • N. Kuhn 0 6 3 1 Vincitore: M. Viola per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Kuhn 0-15 3-1 M. Viola 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Kuhn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Viola 30-40 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Kuhn 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Viola 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 N. Kuhn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Viola 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 N. Kuhn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 M. Viola 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 N. Kuhn 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Viola 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Kuhn 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Kuhn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 N. Kuhn 15-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 N. Kuhn 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Kuhn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 N. Kuhn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Kuhn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Kuhn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Viola 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

2° Inc. R. Marcora vs L. Lacko



GS Australian Open R. Marcora R. Marcora 6 6 L. Lacko L. Lacko 3 2 Vincitore: R. Marcora Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 L. Lacko 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Lacko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Marcora A-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Lacko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Lacko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Lacko 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Lacko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A- 2-2 → 3-2 L. Lacko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A- 2-1 → 2-2 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A- 1-1 → 2-1 L. Lacko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4° Inc. G. Gatto-Monticone vs F. Liu



GS Australian Open G. Gatto-Monticone G. Gatto-Monticone 6 6 F. Liu F. Liu 2 0 Vincitore: G. Gatto-Monticone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 F. Liu 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 F. Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Liu 40-A 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 F. Liu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 F. Liu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

3° Inc. E. Cocciaretto vs B. Schoofs