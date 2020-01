WTA Hobart: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Quali. Camila Giorgi sconfitta al turno decisivo

Md

(1) Mertens, Elise vs (Q) Mchale, Christina

Zhu, Lin vs Kuzmova, Viktoria

Teichmann, Jil vs (Q) Watson, Heather

Ferro, Fiona vs (7) Peterson, Rebecca

(3) Rybakina, Elena vs Zidansek, Tamara

Van Uytvanck, Alison vs Cornet, Alizé

(Q) Cirstea, Sorana vs Pliskova, Kristyna

(WC) Cabrera, Lizette vs (8) Garcia, Caroline

(6) Linette, Magda vs Kuznetsova, Svetlana

(WC) Sharma, Astra vs Davis, Lauren

(Q) Kozlova, Kateryna vs (Q) Sorribes Tormo, Sara

Flipkens, Kirsten vs (4) Zhang, Shuai

(5) Kudermetova, Veronika vs (WC) Stosur, Samantha

(9) Bellis, Catherine vs Bouzkova, Marie

Blinkova, Anna vs (Q) Jabeur, Ons

Wang, Yafan vs (2/WC) Muguruza, Garbiñe

WTA Hobart International | Cemento | $275.000 – 2°Turno Quali

Centre Court – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Ons Jabeur vs [9] Madison Brengle



WTA Hobart Ons Jabeur [2] Ons Jabeur [2] 7 6 Madison Brengle [9] Madison Brengle [9] 6 2 Vincitore: O. JABEUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Brengle 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 5-2 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Brengle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 3-1 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Brengle 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Jabeur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

2. [1] Sorana Cirstea vs [11] Irina-Camelia Begu



WTA Hobart Sorana Cirstea [1] Sorana Cirstea [1] 6 7 Irina-Camelia Begu [11] Irina-Camelia Begu [11] 2 6 Vincitore: S. CIRSTEA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 I. Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Cirstea 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 2-3 → 3-3 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 I. Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Begu 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 6-2 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 I. Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 I. Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [3] Nina Stojanovic vs [12] Heather Watson



WTA Hobart Nina Stojanovic [3] Nina Stojanovic [3] 4 3 Heather Watson [12] Heather Watson [12] 6 6 Vincitore: H. WATSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-5 → 3-6 N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 H. Watson 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 2-4 → 3-4 N. Stojanovic 15-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 H. Watson 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Stojanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Stojanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Stojanovic 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Watson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 2-1 N. Stojanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0

West Court – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Kateryna Kozlova vs [10] Camila Giorgi



WTA Hobart Kateryna Kozlova [5] Kateryna Kozlova [5] 6 6 Camila Giorgi [10] Camila Giorgi [10] 2 2 Vincitore: K. KOZLOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Kozlova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-2 → 6-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-1 → 5-2 K. Kozlova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Kozlova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-2 → 6-2 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 5-2 K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-0 → 4-1 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 4-0 C. Giorgi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-0 → 3-0 K. Kozlova 0-15 15-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 0-0 → 1-0

2. [6] Sara Sorribes Tormo vs [8] Kristie Ahn



WTA Hobart Sara Sorribes Tormo [6] Sara Sorribes Tormo [6] 6 7 Kristie Ahn [8] Kristie Ahn [8] 4 5 Vincitore: S. SORRIBES TORMO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Ahn 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Ahn 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 K. Ahn 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 K. Ahn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 K. Ahn 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Ahn 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Ahn 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 K. Ahn 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Ahn 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 K. Ahn 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-2 → 0-3 K. Ahn 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. [4] Christina Mchale vs [7] Arantxa Rus