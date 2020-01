Ostacolo Benoit Paire per Jannik Sinner

Jannik Sinner, entrato nel tabellone grazie ad una wild card, giocherà la prossima settimana il suo 10° torneo ATP in carriera, sarà anche l’ultimo test in vista del prossimo importantissimo impegno. Infatti, dopo il torneo di Auckland, Jannik sarà a Melbourne, dove è in programma il primo Slam dell’anno, gli Australian Open.

Sinner, numero 78 del mondo, non ha avuto un facile sorteggio. L’allievo di coach Riccardo Piatti troverà come Seppi un francese, ovvero Benoit Paire. Il numero 24 del ranking ATP è accreditato dalla quinta testa di serie e l’anno scorso ha vinto addirittura due ATP 250 a Marrakech e Lione. Nessun precedente tra Sinner e Paire. Il miglior risultato dell’azzurro nel circuito ATP, oltre al titolo Next Gen, è la semifinale a metà ottobre, persa contro lo svizzero Stan Wawrinka ad Anversa.