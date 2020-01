WTA Hobart: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Camila Giorgi al secondo turno

WTA Hobart International | Cemento | $275.000 – 2°Turno Quali

(1)Sorana Cirstea (ROU) vs (11)Irina Camelia Begu (ROU)

(2)Ons Jabeur (TUN) vs (9)Madison Brengle (USA)

(3)Nina Stojanovic (SRB) vs (12)Heather Watson (GBR) [0-1]

(4)Christina Mchale (USA) vs (7)Arantxa Rus (NED) [1-1]

(5)Kateryna Kozlova (UKR) vs (10)Camila Giorgi (ITA)

(6)Sara Sorribes Tormo (ESP) vs (8)Kristie Ahn (USA) [1-0]

Centre Court – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Alexandra Bozovic vs [9] Madison Brengle



WTA Hobart Alexandra Bozovic Alexandra Bozovic 2 4 Madison Brengle [9] Madison Brengle [9] 6 6 Vincitore: M. BRENGLE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bozovic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 M. Brengle 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 A. Bozovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Bozovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-4 → 2-4 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-4 → 1-4 A. Bozovic 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Bozovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Bozovic 0-15 0-40 df df 2-5 → 2-6 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Bozovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Bozovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Brengle 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Bozovic 15-0 30-0 30-15 0-1 → 1-1 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [1] Sorana Cirstea vs Gabriella Da Silva Fick



WTA Hobart Sorana Cirstea [1] Sorana Cirstea [1] 6 6 Gabriella Da Silva Fick Gabriella Da Silva Fick 1 0 Vincitore: S. CIRSTEA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 G. Da Silva Fick 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 G. Da Silva Fick 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 G. Da Silva Fick 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Cirstea 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Da Silva Fick 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 G. Da Silva Fick 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 G. Da Silva Fick 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 2-0 G. Da Silva Fick 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [5] Kateryna Kozlova vs [WC] Jessica Fowler



WTA Hobart Kateryna Kozlova [5] Kateryna Kozlova [5] 6 6 Jessica Fowler Jessica Fowler 0 2 Vincitore: K. KOZLOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Kozlova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Fowler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 K. Kozlova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 J. Fowler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 K. Kozlova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Fowler 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Kozlova 15-0 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 J. Fowler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 J. Fowler 0-15 0-30 df 0-40 df 4-0 → 5-0 K. Kozlova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 J. Fowler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 K. Kozlova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Fowler 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

4. [6] Sara Sorribes Tormo vs [WC] Isabella Bozicevic



WTA Hobart Sara Sorribes Tormo [6] Sara Sorribes Tormo [6] 6 6 Isabella Bozicevic Isabella Bozicevic 0 3 Vincitore: S. SORRIBES TORMO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 I. Bozicevic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 I. Bozicevic 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 3-3 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 I. Bozicevic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 I. Bozicevic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 I. Bozicevic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-0 → 6-0 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 I. Bozicevic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 I. Bozicevic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

West Court – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Ons Jabeur vs Makoto Ninomiya



WTA Hobart Ons Jabeur [2] Ons Jabeur [2] 6 6 Makoto Ninomiya Makoto Ninomiya 2 1 Vincitore: O. JABEUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Ninomiya 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 M. Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Ninomiya 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Ninomiya 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Ninomiya 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. [3] Nina Stojanovic vs Anna Karolina Schmiedlova



WTA Hobart Nina Stojanovic [3] Nina Stojanovic [3] 7 6 Anna Karolina Schmiedlova Anna Karolina Schmiedlova 6 1 Vincitore: N. STOJANOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 N. Stojanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-0 → 4-1 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 N. Stojanovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 N. Stojanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* df 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* df 7*-6 6-6 → 7-6 N. Stojanovic 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 N. Stojanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Stojanovic 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 N. Stojanovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 N. Stojanovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [WC] Mia Repac vs [8] Kristie Ahn



WTA Hobart Mia Repac Mia Repac 2 2 Kristie Ahn [8] Kristie Ahn [8] 6 6 Vincitore: K. AHN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Repac 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 K. Ahn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Repac 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-3 → 2-4 K. Ahn 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 M. Repac 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Ahn 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Repac 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 1-1 K. Ahn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Repac 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-5 → 2-6 K. Ahn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Repac 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 K. Ahn 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Repac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Ahn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 M. Repac 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Ahn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [4] Christina Mchale vs Alison Bai



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jennifer Elie vs [11] Irina-Camelia Begu



WTA Hobart Jennifer Elie Jennifer Elie 6 6 3 Irina-Camelia Begu [11] Irina-Camelia Begu [11] 4 7 6 Vincitore: I. BEGU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Elie 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 I. Begu 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Elie 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 I. Begu 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Elie 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 I. Begu 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 J. Elie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 I. Begu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Elie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 I. Begu 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 J. Elie 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Elie 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 J. Elie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Elie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 I. Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Elie 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Elie 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 I. Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 J. Elie 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Elie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Elie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 I. Begu 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Elie 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Georgina Garcia Perez vs [10] Camila Giorgi



WTA Hobart Georgina Garcia Perez Georgina Garcia Perez 3 3 Camila Giorgi [10] Camila Giorgi [10] 6 6 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Garcia Perez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Giorgi 0-15 df 0-30 0-40 2-5 → 3-5 G. Garcia Perez 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 G. Garcia Perez 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 1-3 → 1-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Garcia Perez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 C. Giorgi 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 1-1 G. Garcia Perez 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Giorgi 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 G. Garcia Perez 0-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 2-5 G. Garcia Perez 15-0 15-15 df 30-15 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 0-5 → 1-5 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 G. Garcia Perez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 G. Garcia Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-1 → 0-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Hayley Carter vs [12] Heather Watson



WTA Hobart Hayley Carter Hayley Carter 0 2 Heather Watson [12] Heather Watson [12] 6 6 Vincitore: H. WATSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Carter 15-0 30-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-5 → 2-6 H. Watson 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Carter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Carter 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 H. Watson 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 H. Carter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 H. Carter 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 H. Carter 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 H. Watson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 H. Carter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Alexa Glatch vs [7] Arantxa Rus