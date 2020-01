WTA Hobart: Il Tabellone di Quali. Presenza di Camila Giorgi

WTA Hobart International | Cemento | $275.000

Centre Court – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Alexandra Bozovic vs [9] Madison Brengle

2. [1] Sorana Cirstea vs Gabriella Da Silva Fick

3. [5] Kateryna Kozlova vs [WC] Jessica Fowler

4. [6] Sara Sorribes Tormo vs [WC] Isabella Bozicevic

West Court – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Ons Jabeur vs Makoto Ninomiya

2. [3] Nina Stojanovic vs Anna Karolina Schmiedlova

3. [WC] Mia Repac vs [8] Kristie Ahn

4. [4] Christina Mchale vs Alison Bai

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jennifer Elie vs [11] Irina-Camelia Begu

2. Georgina Garcia Perez vs [10] Camila Giorgi

3. Hayley Carter vs [12] Heather Watson

4. Alexa Glatch vs [7] Arantxa Rus