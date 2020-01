Challenger Noumea: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Tre azzurri agli ottavi di finale. Marcora batte Gaio al tiebreak del terzo set (Video)

Challenger Noumea CH | Cemento | $81.240 – Ottavi di Finale

Tristan Lamasine (FRA) vs Ernests Gulbis (LAT)(12)Cedrik Marcel Stebe (GER) vs (7)Federico Coria (ARG)(4)Yuichi Sugita (JPN) vs Marco Trungelliti (ARG)(WC)Harold Mayot (FRA) vs Roberto Marcora (ITA)(15)Yannick Hanfmann (GER) vs Matteo Viola (ITA)(5)Thomas Fabbiano (ITA) vs (PR)Blaz Kavcic (SLO)(WC)Alexandre Muller (FRA) vs Jeffrey John Wolf (USA)

Challenger Noumea CH | Cemento | $81.240 – 2° Turno

Wanaro N’Godrela – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Facundo Bagnis vs [WC] Harold Mayot



CH Noumea Facundo Bagnis [8] Facundo Bagnis [8] 6 3 3 Harold Mayot Harold Mayot 3 6 6 Vincitore: H. MAYOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 H. Mayot 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 H. Mayot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Bagnis 30-0 40-0 0-2 → 1-2 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 H. Mayot 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 H. Mayot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 H. Mayot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Bagnis 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 F. Bagnis 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 H. Mayot 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [5] Thomas Fabbiano vs [WC] Hugo Gaston



CH Noumea Thomas Fabbiano [5] Thomas Fabbiano [5] 6 6 Hugo Gaston Hugo Gaston 2 2 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 H. Gaston 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-1 → 5-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 H. Gaston 0-15 df 0-30 df 15-40 30-40 4-2 → 5-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 H. Gaston 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [PR] Blaz Kavcic vs [11] Jay Clarke



CH Noumea Blaz Kavcic Blaz Kavcic 6 6 Jay Clarke [11] Jay Clarke [11] 4 2 Vincitore: B. KAVCIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 J. Clarke 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 B. Kavcic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Kavcic 0-15 15-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. Yuichi Sugita / Marco Trungelliti vs [WC] Hugo Gaston / Harold Mayot (non prima ore: 07:30)



CH Noumea Yuichi Sugita / Marco Trungelliti Yuichi Sugita / Marco Trungelliti 1 6 4 Hugo Gaston / Harold Mayot Hugo Gaston / Harold Mayot 6 2 10 Vincitori: GASTON / MAYOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 H. Gaston / Mayot 0-1 Y. Sugita / Trungelliti 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 ace 1-5 1-6 df 2-6 2-7 3-7 4-7 4-8 4-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Sugita / Trungelliti 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 H. Gaston / Mayot 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 Y. Sugita / Trungelliti 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 H. Gaston / Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 4-1 Y. Sugita / Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 4-0 H. Gaston / Mayot 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Y. Sugita / Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 H. Gaston / Mayot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Sugita / Trungelliti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 H. Gaston / Mayot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 Y. Sugita / Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 H. Gaston / Mayot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-2 → 1-3 Y. Sugita / Trungelliti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 H. Gaston / Mayot 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Sugita / Trungelliti 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

5. [9] Martin Klizan vs [Q] Thai-Son Kwiatkowski



CH Noumea Martin Klizan [9] Martin Klizan [9] 30 7 3 Thai-Son Kwiatkowski • Thai-Son Kwiatkowski 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Kwiatkowski 0-15 0-30 3-4 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Kwiatkowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Klizan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 ace 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Kwiatkowski 15-0 30-0 5-5 → 5-6 M. Klizan 15-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 T. Kwiatkowski 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Kwiatkowski 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Klizan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Kwiatkowski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Kwiatkowski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 M. Klizan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Kwiatkowski 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Anne Marie Morault – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Yannick Hanfmann vs Joao Menezes



CH Noumea Yannick Hanfmann [15] Yannick Hanfmann [15] 6 6 Joao Menezes Joao Menezes 4 2 Vincitore: Y. HANFMANN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 J. Menezes 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 J. Menezes 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 J. Menezes 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Menezes 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Menezes 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Menezes 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Y. Hanfmann 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 4-2 J. Menezes 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Y. Hanfmann 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Menezes 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 J. Menezes 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. Matteo Viola vs [Alt] Zdenek Kolar



CH Noumea Matteo Viola Matteo Viola 6 4 6 Zdenek Kolar Zdenek Kolar 4 6 4 Vincitore: M. VIOLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Z. Kolar 0-15 0-30 df 0-40 5-4 → 6-4 M. Viola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Viola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Viola 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Viola 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Viola 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Viola 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Viola 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Viola 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Z. Kolar 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 5-4 → 6-4 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Viola 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Viola 0-15 15-15 30-15 30-30 1-1 → 2-1 Z. Kolar 0-15 15-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. [1] Romain Arneodo / Hugo Nys vs Facundo Mena / Joao Menezes



CH Noumea Romain Arneodo / Hugo Nys [1] Romain Arneodo / Hugo Nys [1] 6 6 3 Facundo Mena / Joao Menezes Facundo Mena / Joao Menezes 3 7 10 Vincitori: MENA / MENEZES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 R. Arneodo / Nys 0-1 R. Arneodo / Nys 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 df 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 ace 2-9 3-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 R. Arneodo / Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 F. Mena / Menezes 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Arneodo / Nys 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 F. Mena / Menezes 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Arneodo / Nys 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Mena / Menezes 15-0 30-0 30-15 df 40-30 3-3 → 3-4 R. Arneodo / Nys 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Mena / Menezes 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Arneodo / Nys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Mena / Menezes 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Arneodo / Nys 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Mena / Menezes 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Arneodo / Nys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 F. Mena / Menezes 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 R. Arneodo / Nys 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Mena / Menezes 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Arneodo / Nys 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 4-1 F. Mena / Menezes 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-0 → 3-1 R. Arneodo / Nys 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Mena / Menezes 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Arneodo / Nys 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. Dmitry Popko vs [6] Christopher O’Connell (non prima ore: 07:30)



CH Noumea Dmitry Popko Dmitry Popko 6 4 Christopher O'Connell [6] Christopher O'Connell [6] 7 6 Vincitore: C. O'CONNELL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Popko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Popko 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Popko 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Popko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Popko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 D. Popko 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Popko 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Popko 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Popko 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 D. Popko 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 D. Popko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

5. [PR] Blaz Kavcic / Mohamed Safwat vs [2] Andre Goransson / Sem Verbeek



CH Noumea Blaz Kavcic / Mohamed Safwat Blaz Kavcic / Mohamed Safwat 15 4 1 Andre Goransson / Sem Verbeek [2] • Andre Goransson / Sem Verbeek [2] 40 6 0 3 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Goransson / Verbeek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 B. Kavcic / Safwat 15-0 ace 30-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Goransson / Verbeek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Kavcic / Safwat 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Goransson / Verbeek 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 B. Kavcic / Safwat 15-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Goransson / Verbeek 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 2-4 B. Kavcic / Safwat 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 A. Goransson / Verbeek 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 B. Kavcic / Safwat 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Goransson / Verbeek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Kavcic / Safwat 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court Hertz – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Roberto Marcora vs [10] Federico Gaio



CH Noumea Roberto Marcora Roberto Marcora 7 6 7 Federico Gaio [10] Federico Gaio [10] 6 7 6 Vincitore: R. MARCORA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 F. Gaio 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Gaio 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Marcora 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 ace 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 R. Marcora 15-0 30-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 3-5 → 4-5 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 F. Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 F. Gaio 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Marcora 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 2-1 R. Marcora 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* ace 5*-2 ace 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-15 6-5 → 6-6 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Gaio 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 R. Marcora 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Gaio 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Gaio 15-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 1-1 R. Marcora 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. Maxime Cressy vs [7] Federico Coria



CH Noumea Maxime Cressy Maxime Cressy 6 4 3 Federico Coria [7] Federico Coria [7] 4 6 6 Vincitore: F. CORIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Cressy 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 F. Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Coria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 M. Cressy 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 F. Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Cressy 30-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 1-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Cressy 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Cressy 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 F. Coria 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Coria 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Cressy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 F. Coria 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 F. Coria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Cressy 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Coria 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 M. Cressy 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Coria 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Coria 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Cressy 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Coria 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Coria 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. Federico Gaio / Roberto Marcora vs [4] Luca Margaroli / Andrea Vavassori



CH Noumea Federico Gaio / Roberto Marcora Federico Gaio / Roberto Marcora 0 0 Luca Margaroli / Andrea Vavassori [4] • Luca Margaroli / Andrea Vavassori [4] 0 0 Vincitori: MARGAROLI / VAVASSORI per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Margaroli / Vavassori 0-0

4. Pedro Martinez / Bernabe Zapata Miralles vs Zdenek Kolar / Lukas Rosol