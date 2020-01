ATP Cup: Italia b. Usa 2-0. Travaglia supera Fritz, Fognini batte Isner. L’Italia vince ma viene eliminata

Stefano Travaglia ottiene la prima vittoria stagionale contro un Top-50 e porta in vantaggio l’Italia sugli Stati Uniti nel terzo ed ultimo match della fase a gironi dell’ATP Cup 2020. Alla RAC Arena di Perth, il tennista di Ascoli Piceno si è imposto a sorpresa sul numero 31 ATP Taylor Fritz col punteggio di 7-6(3) 7-6(1), esprimendo un gioco di altissimo livello.

Nel secondo incontro Fabio Fognini ha sconfitto John Isner in due set per 64 76 (5) regalando il secondo punto e la vittoria dell’Italia purtroppo inutile per la qualificazione ai quarti di finale.

All’’Italia, infatti, non basterebbe nemmeno battere gli Stati Uniti per 3-0 vincendo tutti i match in due set poiché arrivando alle spalle della Russia non sarebbe comunque una delle due migliori seconde dei sei gironi ammesse al turno successivo insieme alle vincitrici di ciascun raggruppamento.