WTA Auckland: I risultati completi del Day 1. Camila Giorgi supera le qualificazioni. Ora la sfida con Serena Williams.

Md

(1) Williams, Serena vs (Q) Giorgi, Camila

Mchale, Christina vs (Q) Li, Ann

Gauff, Cori vs Kuzmova, Viktoria

Siegemund, Laura vs Van Uytvanck, Alison

(3) Anisimova, Amanda vs Kozlova, Kateryna

Suárez Navarro, Carla vs Kasatkina, Daria

(WC) Bouchard, Eugenie vs Flipkens, Kirsten

Townsend, Taylor vs (8) Garcia, Caroline

(5) Wozniacki, Caroline vs (WC) Hourigan, Paige Mary

Davis, Lauren vs (Q) Lepchenko, Varvara

Teichmann, Jil vs (WC) Ivanov, Valentina

(Q) Minnen, Greet vs (4) Goerges, Julia

(6) Peterson, Rebecca vs Zidansek, Tamara

(9) Bellis, Catherine vs Pegula, Jessica

Cornet, Alizé vs (LL) Bonaventure, Ysaline

(LL) Arconada, Usue Maitane vs (2) Martic, Petra

WTA Auckland International | Cemento | $275.000 – TD Quali e 1° Turno Md

Stadium – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Taylor Townsend vs [8] Caroline Garcia



WTA Auckland Taylor Townsend Taylor Townsend 7 3 5 Caroline Garcia [8] Caroline Garcia [8] 5 6 7 Vincitore: C. GARCIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Townsend 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Townsend 15-0 15-15 30-15 3-3 → 4-3 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 T. Townsend 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 C. Garcia 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A A-40 0-1 → 1-1 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Townsend 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Townsend 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Cori Gauff vs Viktoria Kuzmova



WTA Auckland Cori Gauff Cori Gauff 6 6 Viktoria Kuzmova Viktoria Kuzmova 3 1 Vincitore: C. GAUFF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 V. Kuzmova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 V. Kuzmova 15-0 30-0 ace 40-0 4-0 → 4-1 C. Gauff 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 V. Kuzmova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 V. Kuzmova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 V. Kuzmova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-0 → 3-1 C. Gauff 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 V. Kuzmova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 C. Gauff 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Serena Williams / Caroline Wozniacki vs Nao Hibino / Makoto Ninomiya



WTA Auckland Serena Williams / Caroline Wozniacki Serena Williams / Caroline Wozniacki 6 6 Nao Hibino / Makoto Ninomiya Nao Hibino / Makoto Ninomiya 2 4 Vincitori: WILLIAMS / WOZNIACKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Williams / Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 N. Hibino / Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 S. Williams / Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 N. Hibino / Ninomiya 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 S. Williams / Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 N. Hibino / Ninomiya 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Williams / Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 N. Hibino / Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 1-1 → 2-1 S. Williams / Wozniacki 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Hibino / Ninomiya 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Williams / Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 N. Hibino / Ninomiya 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 S. Williams / Wozniacki 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 N. Hibino / Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 S. Williams / Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 N. Hibino / Ninomiya 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-0 → 3-0 S. Williams / Wozniacki 0-15 15-15 30-15 1-0 → 2-0 N. Hibino / Ninomiya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Eugenie Bouchard vs Kirsten Flipkens



WTA Auckland Eugenie Bouchard Eugenie Bouchard 7 7 Kirsten Flipkens Kirsten Flipkens 5 5 Vincitore: E. BOUCHARD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Bouchard 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 E. Bouchard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Bouchard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. Flipkens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Bouchard 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Bouchard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 K. Flipkens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 E. Bouchard 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Flipkens 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 3-5 → 4-5 E. Bouchard 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 K. Flipkens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 E. Bouchard 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Bouchard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Grandstand – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Catherine Mcnally vs Varvara Lepchenko



WTA Auckland Catherine Mcnally Catherine Mcnally 7 4 4 Varvara Lepchenko Varvara Lepchenko 5 6 6 Vincitore: V. LEPCHENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Mcnally 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 C. Mcnally 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Mcnally 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Mcnally 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 V. Lepchenko 15-0 df 15-15 15-30 30-40 15-40 0-1 → 1-1 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Mcnally 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Mcnally 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 V. Lepchenko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 C. Mcnally 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Mcnally 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 C. Mcnally 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 V. Lepchenko 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Mcnally 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 7-5 V. Lepchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 C. Mcnally 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Mcnally 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 C. Mcnally 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 C. Mcnally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Mcnally 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Isabella Shinikova vs [6] Greet Minnen



WTA Auckland Isabella Shinikova Isabella Shinikova 0 1 Greet Minnen [6] Greet Minnen [6] 6 6 Vincitore: G. MINNEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 I. Shinikova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 I. Shinikova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 G. Minnen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 I. Shinikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 G. Minnen 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 I. Shinikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 G. Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 I. Shinikova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 I. Shinikova 0-15 0-30 0-40 df df 0-2 → 0-3 G. Minnen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 I. Shinikova 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

3. Carla Suárez Navarro vs Daria Kasatkina (non prima ore: 02:00)



WTA Auckland Carla Suárez Navarro Carla Suárez Navarro 3 6 2 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 6 3 6 Vincitore: D. KASATKINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 2-5 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Kasatkina 0-15 df 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Kasatkina 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 5-3 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Suárez Navarro 0-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Kasatkina 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Kasatkina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Jil Teichmann vs [WC] Valentina Ivanov



WTA Auckland Jil Teichmann Jil Teichmann 6 6 Valentina Ivanov Valentina Ivanov 4 3 Vincitore: J. TEICHMANN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Ivanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 V. Ivanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Teichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-1 → 4-2 V. Ivanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 V. Ivanov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 V. Ivanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 V. Ivanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Teichmann 0-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 V. Ivanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Teichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 V. Ivanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 V. Ivanov 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Ivanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. [WC] Sara Errani / Paige Mary Hourigan vs Jessica Moore / Arina Rodionova



WTA Auckland Sara Errani / Paige Mary Hourigan Sara Errani / Paige Mary Hourigan 1 3 Jessica Moore / Arina Rodionova Jessica Moore / Arina Rodionova 6 6 Vincitori: MOORE / RODIONOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Errani / Mary Hourigan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 J. Moore / Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Errani / Mary Hourigan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 J. Moore / Rodionova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 S. Errani / Mary Hourigan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Moore / Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 S. Errani / Mary Hourigan 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 J. Moore / Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 S. Errani / Mary Hourigan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Moore / Rodionova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 S. Errani / Mary Hourigan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-5 → 1-5 J. Moore / Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 S. Errani / Mary Hourigan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 J. Moore / Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Errani / Mary Hourigan 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 0-1 → 0-2 J. Moore / Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Usue Maitane Arconada vs Ann Li



WTA Auckland Usue Maitane Arconada Usue Maitane Arconada 1 5 Ann Li Ann Li 6 7 Vincitore: A. LI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 U. Maitane Arconada 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 A. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 U. Maitane Arconada 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 U. Maitane Arconada 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 U. Maitane Arconada 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Li 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 U. Maitane Arconada 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df df 1-1 → 1-2 A. Li 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 U. Maitane Arconada 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Li 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 U. Maitane Arconada 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 U. Maitane Arconada 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Li 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 U. Maitane Arconada 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 A. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [4] Camila Giorgi vs [8] Ysaline Bonaventure



WTA Auckland Camila Giorgi [4] Camila Giorgi [4] 6 6 6 Ysaline Bonaventure [8] Ysaline Bonaventure [8] 7 4 1 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-1 → 6-1 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 5-1 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A df 4-0 → 5-0 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 Y. Bonaventure 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 C. Giorgi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 Y. Bonaventure 15-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 5-4 → 6-4 Y. Bonaventure 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df df 4-3 → 4-4 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 4-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 Y. Bonaventure 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 1-4* 1-5* 2*-5 df 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Y. Bonaventure 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Giorgi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Bonaventure 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Catherine Bellis vs Jessica Pegula (non prima ore: 02:00)



WTA Auckland Catherine Bellis [9] Catherine Bellis [9] 0 4 Jessica Pegula Jessica Pegula 6 6 Vincitore: J. PEGULA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Bellis 0-15 15-30 ace 15-40 30-40 4-5 → 4-6 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Bellis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Bellis 0-15 15-15 30-15 30-30 3-2 → 3-3 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 C. Bellis 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-0 → 3-1 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Pegula 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 C. Bellis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 C. Bellis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. Bellis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [6] Rebecca Peterson vs Tamara Zidansek



WTA Auckland Rebecca Peterson [6] Rebecca Peterson [6] 6 6 Tamara Zidansek Tamara Zidansek 7 7 Vincitore: T. ZIDANSEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 R. Peterson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 R. Peterson 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Peterson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Zidansek 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Peterson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 6-6 → 6-7 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Peterson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 R. Peterson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-2 → 2-2 R. Peterson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 R. Peterson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

5. [3] Desirae Krawczyk / Laura Siegemund vs Irina Bara / Valeria Savinykh