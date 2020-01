Roger Federer e la voglia di vincere un altro Slam

Roger Federer nel 2019 ha giocato su altissimi livelli, mettendo in bacheca 4 titoli a Dubai, Miami, Halle e Basilea. Eì mancato un acuto in uno Slam, con la finale di Wimbledon che ancora lascia l’amaro in bocca a tutti i suoi numerosissimi fan.

“Dopo la stagione che ho avuto vorrei vincere un altro Slam, è naturale. Nel 2019 ho giocato molto bene e ho avuto regolarmente una buona forma fisica. Non ho avuto alcun problema, o forse solo un pochino agli US Open. Insomma qualcosa qua e là in generale, ma niente d’importante. Durante la stagione ho sconfitto Djokovic alle Finals e Nadal a Wimbledon, insomma li ho battuti in grandi partite. L’unica cosa che mi è mancata è proprio un torneo dello Slam”.

“Vorrei vincere un grosso evento come le Olimpiadi, gli Australian Open, Wimbledon o qualsiasi altra cosa del genere. Sarebbe davvero fantastico. Nel 2019 mi è mancato e voglio cambiare questa cosa: ora col mio team continueremo l’attento lavoro di pianificazione”.