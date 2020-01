M15 Te Anau: Musetti e Vavassori vincono i rispettivi match di primo turno

Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori sono gli unici due giocatori italiani ad aver scelto di scendere in campo a cavallo tra il 2019 e il 2020: entrambi sono impegnati, in questi giorni, a Te Anau, in Nuova Zelanda, in un torneo ITF da $15.000 di montepremi. Accreditati rispettivamente della quarta e della quinta testa di serie, hanno superato, seppur con qualche fatica di troppo (dovuta probabilmente anche al fuso orario di ben dodici ore), i rispettivi incontri di primo turno: il toscano, classe 2002, ha battuto l’australiano James Ibrahim con lo score di 7-6(2) 6-0 in un’ora e 28 minuti di gioco, mentre il torinese si è imposto per 6-2 2-6 7-6(3) sulla wild card locale Corban Crowther.

RISULTATI PRIMO TURNO

Lorenzo Musetti (4,ITA) b. James Ibrahim (AUS) 7-6(2) 6-0

Andrea Vavassori (5,ITA) b. Corban Crowther (WC,NZL) 6-2 2-6 7-6(3)

SECONDO TURNO

Lorenzo Musetti (4,ITA) vs Ajeet Rai (NZL)

Andrea Vavassori (5,ITA) vs Rhett Purcell (NZL)