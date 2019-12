Australian Open 2020: ennesimo aumento di montepremi, raggiunta quota 71 milioni

Nuova edizione degli Australian Open… nuovo aumento di montepremi: continuano a crescere, anno dopo anno, i premi in palio nei tornei dello Slam e, in particolare, nel Major australiano. Rispetto al 2001, il montepremi del torneo con sede a Melbourne Park è cresciuto di oltre il 412%, corrispondente a circa 57.1 milioni di dollari (13.9 milioni di dollari nel 2001 per giungere ai 71 milioni di dollari nel 2020); in confronto col 2010, invece, è più che raddoppiato (si è passati da 25 a 71 milioni).

Il perdente al primo turno delle qualificazioni incassa $20.000, il 33% in più rispetto alla scorsa stagione ($15.000), mentre lo sconfitto al primo turno del tabellone principale si assicura ben $90.000 ($15.000 in più in confronto al 2019). Più ci si avvicina all’atto conclusivo, più le cifre diventano da capogiro: si passa dal poco più di un milione di dollari per i semifinalisti, ai due milioni circa per il finalista e ai quattro milioni per il vincitore.

PRIMO TURNO QUALIFICAZIONI: $20.000 (+33% rispetto al 2019)

PRIMO TURNO DOPPIO: $25.000 (+19.5% rispetto al 2019)

PRIMO TURNO SINGOLARE: $90.000 (+20% rispetto al 2019)

SECONDO TURNO SINGOLARE: $128.000 (+21.9% rispetto al 2019)

SEMIFINALE SINGOLARE: $1.040.000 (+13% rispetto al 2019)

FINALISTA SINGOLARE: $2.065.000

VINCITORE SINGOLARE: $4.120.000