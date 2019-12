ATP Cup 2020: il calendario completo della manifestazione. Italia-Russia il 3 gennaio

Questo il calendario completo dell’ATP Cup 2020, in programma dal prossimo 3 gennaio tra Perth, Brisbane e Sydney. All’evento che inaugurerà la nuova stagione tennistica prenderà parte all’Italia che, priva di Matteo Berrettini e con un Fabio Fognini sempre più a rischio forfait, esordirà contro la Russia (3/1) in quel di Perth, per poi affrontare Norvegia (5/1) e Stati Uniti (7/1).

GRUPPO A

Francia-Cile (4 gennaio, Brisbane)

Serbia-Sudafrica (4 gennaio, Brisbane)

Sudafrica-Cile (6 gennaio, Brisbane)

Serbia-Francia (6 gennaio, Brisbane)

Serbia-Cile (8 gennaio, Brisbane)

Francia-Sudafrica (8 gennaio, Brisbane)

GRUPPO B

Giappone-Uruguay (4 gennaio, Perth)

Spagna-Georgia (4 gennaio, Perth)

Giappone-Georgia (6 gennaio, Perth)

Spagna-Uruguay (6 gennaio, Perth)

Spagna-Giappone (8 gennaio, Perth)

Uruguay-Georgia (8 gennaio, Perth)

GRUPPO C

Belgio-Moldavia (3 gennaio, Sydney)

Bulgaria-Gran Bretagna (3 gennaio, Sydney)

Bulgaria-Moldavia (5 gennaio, Sydney)

Gran Bretagna-Belgio (5 gennaio, Sydney)

Gran Bretagna-Moldavia (7 gennaio, Sydney)

Belgio-Bulgaria (7 gennaio, Sydney)

GRUPPO D

Stati Uniti-Norvegia (3 gennaio, Perth)

Italia-Russia (3 gennaio, Perth)

Italia-Norvegia (5 gennaio, Perth)

Russia-Stati Uniti (5 gennaio, Perth)

Italia-Stati Uniti (7 gennaio, Perth)

Russia-Norvegia (7 gennaio, Perth)

GRUPPO E

Argentina-Polonia (4 gennaio, Sydney)

Croazia-Austria (4 gennaio, Sydney)

Croazia-Polonia (6 gennaio, Sydney)

Austria-Argentina (6 gennaio, Sydney)

Austria-Polonia (8 gennaio, Sydney)

Argentina-Croazia (8 gennaio, Sydney)

GRUPPO F

Grecia-Canada (3 gennaio, Brisbane)

Germania-Australia (3 gennaio, Brisbane)

Canada-Australia (5 gennaio, Brisbane)

Germania-Grecia (5 gennaio, Brisbane)

Germania-Canada (7 gennaio, Brisbane)

Grecia-Australia (7 gennaio, Brisbane)

QUARTI DI FINALE (9/10 GENNAIO)

SEMIFINALI (11 GENNAIO)

FINALE (12 GENNAIO)