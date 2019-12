Kyle Edmund sceglie Franco Davin come coach

Kyle Edmund, ex top 15 del mondo, ha assunto l’argentino Franco Davin come allenatore e i due stanno già lavorando a Miami in vista della prossima stagione.

Uno degli allenatori più accreditati del circuito mondiale, Davin è legato alla conquista dell’unico titolo del Grand Slam di Juan Martín Del Potro – US Open 2009 – e ha portato Fabio Fognini alla vittoria nell’unico Masters 1000 conquistato dall’azzurro.

Fognini e Davin hanno chiudo il rapporto di collaborazione alla fine della stagione che si è appena conclusa.