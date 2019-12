Fabio Fognini all’attacco: ““Ci tengo a precisare a tutti gli ignoranti che ieri mattina ho vomitato ed ho avuto febbre sino alle 4 di pomeriggio”

Fabio Fognini ha ricevuto critiche dopo la sconfitta nella finale della Diriyah Tennis Cup ed ha voluto rispondere alle accuse attraverso il proprio account Instagram.

“Ci tengo a precisare a tutti gli ignoranti che ieri mattina ho vomitato ed ho avuto febbre sino alle 4 di pomeriggio. Giusto per… Anche in un torneo di esibizione volete farvi notare con super articoli!

No Fogna no party”.