WTA 125 Limoges: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Camila Giorgi

WTA 125 Limoges – Hard indoor – $125,000 – 1° Turno

centre – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Nicole Gibbs vs [7] Tamara Zidansek



WTA Limoges Nicole Gibbs Nicole Gibbs 4 7 6 Tamara Zidansek [7] Tamara Zidansek [7] 6 6 3 Vincitore: N. GIBBS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Gibbs 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 N. Gibbs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 N. Gibbs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Zidansek 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 N. Gibbs 15-0 15-15 15-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 N. Gibbs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 ace 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 N. Gibbs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Gibbs 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Zidansek 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 4-4 → 4-5 N. Gibbs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 4-3 N. Gibbs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Gibbs 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Zidansek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Gibbs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 T. Zidansek 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Gibbs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 N. Gibbs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 N. Gibbs 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Gibbs 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Gibbs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. Jil Teichmann vs Tamara Korpatsch



WTA Limoges Jil Teichmann Jil Teichmann 7 6 Tamara Korpatsch Tamara Korpatsch 6 3 Vincitore: J. TEICHMANN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 T. Korpatsch 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* df 6-4* 6-6 → 7-6 T. Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 ace 4-4 → 5-4 T. Korpatsch 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Teichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Teichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Korpatsch 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Korpatsch 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [5] Alizé Cornet vs Stefanie Voegele



WTA Limoges Alizé Cornet [5] Alizé Cornet [5] 6 6 Stefanie Voegele Stefanie Voegele 2 1 Vincitore: A. CORNET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Cornet 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 5-1 → 6-1 S. Voegele 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Voegele 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Voegele 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 4-2 → 5-2 S. Voegele 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Voegele 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Voegele 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Cornet 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Tatjana Maria vs Sorana Cirstea (non prima ore: 14:00)



WTA Limoges Tatjana Maria Tatjana Maria 0 0 Sorana Cirstea • Sorana Cirstea 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Cirstea 0-0

5. [WC] Oceane Dodin vs [Q] Yanina Wickmayer



Il match deve ancora iniziare

6. Camila Giorgi vs Liudmila Samsonova (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

7. Kateryna Kozlova vs [Q] Jessika Ponchet



Il match deve ancora iniziare

