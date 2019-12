WTA 125 Limoges: Il Tabellone Principale. Presente Camila Giorgi. Cambia l’avversaria. Al primo turno sfiderà la Samsonova

Questo il tabellone principale del torneo WTA 125 di Limoges in programma la prossima settimana.

Al via per i colori italiani Camila Giorgi che sfiderà all’esordio la russa Liudmila Samsonova., entrata come alternates.

WTA 125 Limoges – Indoor

(1/WC) Alexandrova, Ekaterina vs Niculescu, Monica

(WC) Dodin, Oceane vs Qualifier

Rus, Arantxa vs Bogdan, Ana

(WC) Paquet, Chloe vs (8) Pera, Bernarda

(3/WC) Van Uytvanck, Alison vs Sorribes Tormo, Sara

Maria, Tatjana vs Cirstea, Sorana

Kozlova, Kateryna vs Qualifier

Qualifier vs (7) Zidansek, Tamara

(6) Blinkova, Anna vs Vikhlyantseva, Natalia

Qualifier vs Sasnovich, Aliaksandra

Teichmann, Jil vs Korpatsch, Tamara

Kanepi, Kaia vs (4) Brady, Jennifer

(5) Cornet, Alizé vs Voegele, Stefanie

Giorgi, Camila vs Samsonova, Liudmila

Minnen, Greet vs (WC) Burel, Clara

Parmentier, Pauline vs (2/WC) Garcia, Caroline