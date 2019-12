Diriyah Tennis Cup: Ancora sconfitto Wawrinka. Isner vince. Poulle dà forfait

Stan Wawrinka ha subito la sua seconda sconfitta in due giorni al torneo di esibizione di Diriyah in Arabia Saudita.

Stan è stato battuto per 7-6 (7/4) 7-5 da John Isner nel primo incontro del torneo di consolazione.

Jan-Lennard Struff ha sconfitto l’americano Mmoh che ha sostituito Lucas Pouille che ha dato forfait per infortunio ed ora sfiderà John Isner per la finalina che determinerà il 5/6 posto.