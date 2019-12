Eugenie Bouchard sprofonda in classifica ma riceve una wild card per Auckland

Eugenie Bouchard, ex top 5 e ora precipitata al n.183 WTA, è ancora una delle tenniste che attira i fan di tutto il mondo.

Per questo motivo, la canadese avrà l’opportunità di competere ai massimi livelli, come accadrà nella prima settimana del 2020, al WTA International di Auckland.

Il torneo, che vedrà protagoniste tra le altre Serena Williams, Bianca Andreescu, Caroline Wozniacki, avrà anche Eugenie tra le tenniste al via dopo aver ricevuto dagli organizzatori una wild card per il tabellone principale.

Dopo aver giocato ad Auckland, la Bouchard sarà presente nelle qualificazione degli Australian Open in quanto non ha una classifica per entrare direttamente nel main draw.