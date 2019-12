La statistica in rete: bye al primo turno, croce e delizia

Dopo aver analizzato la difficoltà dei tennisti nel superare il primo turno nei tornei ATP, in questa seconda puntata de “La statistica in rete” andiamo a vedere quanto incide sui risultati dei tornei il “bye” al primo turno.

Agevolazione che viene concessa, in alcuni tornei, ad alcune o tutte le teste di serie, in diversi casi si è rivelato un vero e proprio boomerang, visto che le “malcapitate” teste di serie si sono ritrovate ad affrontare tennisti già rodati sulla superficie o nelle condizioni in cui si è giocato il torneo.

Bye al primo turno: chi ne ha avuti di più?

Cominciamo l’analisi andando a vedere quali sono i tennisti che più di tutti hanno usufruito di un bye al primo turno.

In totale sono stati 47 i tornei in cui ci sono stati dei bye, così distribuiti:

– 36 ATP 250

– 2 ATP 500

– 9 ATP Master 1000

Questa è la graduatoria dei tennisti che hanno avuto almeno 10 bye durante la scorsa stagione:

Tsitsipas S. 17

Khachanov K. 14

Zverev A. 13

Medvedev D. 11

Thiem D. 11

Fognini F. 10

Goffin D. 10

È stato quindi il greco Stefanos Tsitsipas, vincitore del Master di fine anno, a bypassare il maggior numero di incontri di primo turno, con ben 17 tornei.

Nella parte alta della classifica anche il nostro Fabio Fognini, a quota 10 bye stagionali.

Questa è, invece, la graduatoria suddivisa per grado del torneo:

ATP 250

Coric B. 6

Fognini F. 6

Tsitsipas S. 6

Bautista Agut R. 5

Goffin D. 5

Isner J. 5

Khachanov K. 5

Lajovic D. 5

Schwartzman D. 5

Shapovalov D. 5

ATP 500

Auger-Aliassime F. 2

Goffin D. 2

Khachanov K. 2

Medvedev D. 2

Simon G. 2

Tiafoe F. 2

Tsitsipas S. 2

ATP Master 1000

Tsitsipas S. 9

Zverev A. 9

Djokovic N. 8

Thiem D. 8

Khachanov K. 7

Nishikori K. 7

Federer R. 6

Nadal R. 6

Tsitsipas si conferma in testa in tutte le 3 classifiche, affiancato da Alexander Zverev in quella dei Master 1000. I due giovani sono infatti gli unici ad aver ottenuto un bye in tutti i Master 1000, mentre nel conto dei “mostri sacri” Djokovic, Federer e Nadal pesano le assenze in uno o più dei tornei più ricchi dopo gli slam.

Bye al primo turno: quanti winner del torneo?

Dover giocare un turno in meno è un vantaggio nel computo generale del torneo? Ad aiutarci nel rispondere a questa domanda è l’analisi di quanti tornei sono stati vinti da giocatori che avevano ottenuto un bye al primo turno:

Grado Torneo Winner/Tornei Perc. Winner

ATP 250 16/37 43%

ATP 500 1/2 50%

Master 1000 7/9 78%

Totale 24/47 51%

In un torneo su due circa, quindi, tra quelli in cui il tabellone prevedeva un bye, il vincitore del torneo è stato proprio uno dei tennisti che hanno bypassato un turno.

Tra questi, sottolineiamo i plurivincitori:

Medvedev D. 3

Thiem D. 3

Djokovic N. 2

Nadal R. 2

Tsitsipas S. 2

Bye al primo turno: chi non è andato oltre?

Come scritto in precedenza, però, non sempre chi ha potuto usufruire di un “turno gratis” è riuscito poi ad andare avanti a lungo nel torneo. L’adattamento alla superficie, alle condizioni in cui si gioca al torneo, alla velocità della palla e a molti altri fattori hanno reso spesso complicato il cammino di chi è entrato in gioco direttamente dal secondo turno. Quanto è stato complicato? Ancora una volta, analizziamo i dati!

In totale sono stati 316 i bye concessi nei 47 tornei, così suddivisi:

ATP 250 156

ATP 500 32

Master 1000 128

Il dato di mancato superamento del secondo turno da parte di chi aveva bypassato il primo è abbastanza eloquente, soprattutto nei tornei minori:

Grado Torneo Eliminati 2° Turno/bye Perc.

ATP 250 70/156 45%

ATP 500 14/32 44%

Master 1000 48/128 38%

Totale 132/316 42%

In oltre 2 match su 5, quindi, chi ha ricevuto un bye al primo turno non ha quindi superato il primo vero ostacolo! Percentuale che ovviamente si abbassa nei tornei più importanti, con l’ingresso dei campioni più quotati.

Bye al primo turno: i tennisti più e meno efficaci

Vediamo ora, tra i tennisti che hanno usufruito di un buon numero di bye al primo turno, quali sono quelli che hanno ottenuto più e meno passaggi di almeno un turno, analizzando i tornei per grado.

ATP 250 (almeno 4 bye)

I migliori 3:

Medvedev D. 4 bye 2 Winner 1 Finale 1 Sec. Turno

Tsitsipas S. 6 bye 2 Winner 2 Quarti 2 Sec. Turno

Shapovalov D. 5 bye 1 Winner 1 Semifinale 2 Quarti 1 Sec. Turno

I peggiori 3:

Fognini F. 6 bye 2 Quarti 4 Sec. Turno

Verdasco F. 4 bye 1 Quarti 3 Sec. Turno

Khachanov K. 5 bye 1 Quarti 4 Sec. Turno

ATP 500 (2 bye)

I migliori 3:

Medvedev D. 2 bye 2 Finali

Tsitsipas S. 2 bye 1 Semifinale 1 Ottavi

Auger-Aliassime F. 2 bye 2 Ottavi

I peggiori 3:

Goffin D. 2 bye 2 Sec. Turno

Khachanov K. 2 bye 2 Sec. Turno

Simon G. 2 bye 2 Sec. Turno

ATP Master 1000 (almeno 4 bye)

I migliori 3:

Nadal R. 6 bye 2 Winner 4 Semifinali

Djokovic N. 8 bye 2 Winner 1 Finale 1 Semifinale 2 Quarti 1 Ottavi 1 Terzo Turno

Federer R. 6 bye 1 Winner 1 Finale 3 Quarti 1 Ottavi

I peggiori 3:

Bautista Agut R. 4 bye 1 Quarti 1 Ottavi 2 Sec. Turno

Fognini F. 4 bye 1 Quarti 1 Terzo Turno 2 Sec. Turno

Nishikori K. 7 bye 1 Semifinale 2 Quarti 2 Ottavi 4 Sec. Turno

Nota: per il calcolo delle classifiche è stato considerato il numero di partite vinte in ciascun torneo.

Spiace vedere in due classifiche negative il nostro Fabio Fognini, evidentemente poco a suo agio quando è entrato in gioco a torneo già iniziato.

Bye al primo turno: i tornei con più flop

In due tornei ATP 250 tutte le quattro teste di serie con bye al primo turno non hanno superato lo scoglio del secondo turno: si tratta di Houston (eliminati Johnson, Chardy, Norrie e Opelka) e Stoccarda (Fognini, Dimitrov, Fritz e Shapovalov). Tra i tornei 250, solo quelli di Lione e Mosca hanno visto tutte le teste di serie con bye superare anche il secondo turno.

Nei Master 1000 la situazione è decisamente più equilibrata. anche se spiccano Miami (con 14 teste di serie su 32 eliminate al secondo turno) e, come è accaduto spesso, Parigi, con 9 su 16 teste di serie eliminate alla prima partita giocata. Tra i Master 1000, solamente Shanghai non ha avuto nessuna eliminazione “eccellente” al secondo turno.

Marco Milani