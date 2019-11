La statistica in rete: primo turno, quanto sei difficile!

In questa prima puntata della rubrica “La statistica in rete”, andiamo ad analizzare quali sono stati i tennisti che hanno riscontrato più e meno difficoltà nel superare il primo turno nei tornei ATP disputati nella stagione che si è conclusa da poco.

Primo turno ATP: i più sconfitti nella stagione

Il passaggio dai tornei del circuito Challenger agli ATP è molto spesso complicato. Quali sono quindi i tennisti che nella scorsa stagione hanno più faticato a superare un turno negli ATP (250, 500, 1000 e Slam)?

Vediamo la classifica di chi è stato sconfitto più di 10 volte al primo turno nell’arco della stagione 2019:

Cecchinato M. 16

Lajovic D. 15

Gojowczyk P. 14

Hurkacz H. 14

Seppi A. 14

Copil M. 13

Fabbiano T. 13

Jarry N. 13

Kudla D. 13

Paire B. 13

Sandgren T. 13

Delbonis F. 12

Djere L. 12

Dzumhur D. 12

Ebden M. 12

Edmund K. 12

Fritz T. 12

Gulbis E. 12

Humbert U. 12

Kukushkin M. 12

Mannarino A. 12

Millman J. 12

Sonego L. 12

Andujar P. 11

Jaziri M. 11

Klizan M. 11

Munar J. 11

Norrie C. 11

Popyrin A. 11

Sousa J. 11

Tiafoe F. 11

A guidare questa graduatoria con 16 sconfitte è purtroppo un italiano, quel Marco Cecchinato che quest’anno ha incontrato non poche difficoltà, dopo gli ottimi risultati del 2018. Da notare la presenza anche di altri due azzurri che hanno attraversato un 2019 di alti e bassi: Andreas Seppi e Thomas Fabbiano, rispettivamente a quota 14 e 13 match persi al primo turno. Più indietro troviamo anche Lorenzo Sonego (12), che però quest’anno si è cimentato per la prima volta più regolarità lontano dai challenger.

Ad aver incontrato grandi difficoltà al primo turno sono stati giovani e meno giovani: con oltre 10 sconfitte troviamo infatti sia i promettenti Hurkacz, Jarry, Fritz, Humbert, Munar, Popyrin e Tiafoe, che i più “navigati” Paire, Gulbis e Andujar.

Primo turno ATP: i più vincenti nella stagione

Chi sono stati invece i tennisti che hanno superato più volte il primo turno nei tornei ATP nella scorsa stagione? La graduatoria sottostante riporta i tennisti che hanno vinto più di 11 incontri di primo turno:

Albot R. 19

Struff J.L. 19

Chardy J. 18

Verdasco F. 17

Fritz T. 15

Fucsovics M. 15

Opelka R. 15

Rublev A. 15

Schwartzman D. 15

Sousa J. 15

Carballes Baena R. 14

Ramos-Vinolas A. 14

Simon G. 14

Thompson J. 14

Tsonga J.W. 14

Wawrinka S. 14

Berrettini M. 13

Garin C. 13

Londero J.I. 13

Mannarino A. 13

Norrie C. 13

Auger-Aliassime F. 12

Goffin D. 12

Herbert P.H. 12

Kecmanovic M. 12

Kukushkin M. 12

Millman J. 12

Paire B. 12

Pella G. 12

Due tennisti sono riusciti a vincere ben 19 incontri di primo turno: si tratta del moldavo Radu Albot e del tedesco Jan-Lennard Struff. Unico italiano con più di 11 incontri di primo turno vittoriosi è Matteo Berrettini, a quota 13. Da notare, ai primi posti di questa classifica, la presenza di nomi già letti in quella degli sconfitti al primo turno: Fritz, Sousa, Mannarino, Norrie, Kukushkin, Millman e Paire. Un buon numero di vittorie quindi per loro, ma compensato da un elevato numero di sconfitte.

Rapporto vittorie/incontri: i migliori ed i peggiori

In assoluto i numeri di vittorie e sconfitte nell’anno sono quelli visti sopra. Ma in quanto a percentuale di vittorie, chi se l’è cavata meglio e peggio?

Partiamo da chi dovrebbe andare dietro la lavagna: sono ben 86 i tennisti che hanno giocato almeno un primo turno ATP nell’anno, senza però essere mai riusciti a superarlo. Tra i “mai vittoriosi al primo turno”, ecco i più recidivi:

Sousa P. 7

Li Z. 4

Sock J. 4

Berlocq C. 3

Duckworth J. 3

Ito T. 3

Janvier M. 3

Polansky P. 3

Rubin N. 3

Ward J. 3

Triste il record del 31enne portoghese Pedro Sousa, che ha ottenuto 7 sconfitte in altrettanti incontri di primo turno ATP.

Chi sono stati invece i più vincenti al primo turno nel 2019?

Isner J. 8/9 89%

Schwartzman D. 15/17 88%

Wawrinka S. 14/16 88%

Raonic M. 8/10 80%

Zverev A. 8/10 80%

Rublev A. 15/19 79%

Bautista Agut R. 11/14 79%

Fognini F. 10/13 77%

Goffin D. 12/16 75%

Troicki V. 3/4 75%

Ymer M. 3/4 75%

In testa a questa particolare graduatoria troviamo l’americano John Isner, sconfitto solamente una volta su 9 incontri. Dietro di lui Schwartzman e Wawrinka con due sole sconfitte con più di 15 incontri giocati, mentre più indietro, con 10 incontri vinti su 13, ecco il nostro Fabio Fognini.

Marco Milani