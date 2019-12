Il Tc Prato al PalaTagliate di Lucca (6-7 dicembre) cerca il 6° scudetto

Al PalaTagliate di Lucca (venerdi 6 e sabato 7 dicembre) la formazione femminile del Tc Prato affronta il Tc Genova per conquistare il titolo di campione d’Italia del tennis. Dopo aver superato in semifinale il Tc Parioli Roma il team capitanato da Gianluca Rossi sfida la squadra ligure che ha sconfitto proprio il Ct Lucca nella doppia sfida. “Saranno due giorni bellissimi perchè arrivare in finale era l’obiettivo di questa stagione dopo aver perso proprio con il Tc Genova la semifinale lo scorso anno – spiega il direttore sportivo del Tc Prato Fausto Fusi – giocheremo i primi due singolari venerdi e l’ultimo si disputerà sabato mattina alle 11 poi l’eventuale doppio e doppio di spareggio sempre nella stessa giornata. Le nostre ragazze sono in forma e hanno dimostrato di essere un bel gruppo perchè vincere a Roma è stato veramente complicato ed essere riuscite a raggiungere la finale è stato un bel traguardo. Ora che ci siamo puntiamo al massimo”. Il Tc Prato si schiera con Martina Trevisan, Kristina Kucova e Lucrezia Stefanini con il team che vede la maestra Claudia Romoli insieme a Gaia Sanesi, Federica Sacco, Lisa Piccinetti, Asia Serafini, Beatrice Ricci e Viola Turini. La formazione genovese avrà come punta l’esperta Alberta Brianti, decisiva nel match di ritorno con la vittoria su Tatiana Pieri per 64 al terzo set, Liudmilla Samsonova e Lucia Bronzetti. “Sarà un match completamente diverso rispetto al girone perchè giochiamo sul veloce e soprattutto perchè questa è una finale e sappiamo che il clima è unico – dice il capitano Gianluca Rossi – abbiamo provato la superficie ed è molto rapida quindi la concentrazione e l’attenzione su ogni palla sarà determinante. Alle 16 dovrebbe aprire la sfida il match tra la Stefanini e la Brianti e a seguire il match tra la Kucova e la Samsonova mentre sabato alle 11 Martina Trevisan dovrebbe giocare con la Bronzetti. Lucrezia sta bene e viene da un periodo positivo con la vittoria di un torneo e due belle affermazioni con la Burnett ma la Brianti si trasforma in queste gare ed è un’avversaria molto temibile. Nel secondo singolare si affrontano due bombardiere e vediamo chi sarà più brava”. Il Tc Prato cerca il sesto scudetto dopo quello del 1982, il secondo nel 2013 e i tre consecutivi dal 2015 al 2017. “Abbiamo organizzato la trasferta a Lucca per essere in tanti a tifare per le nostre ragazze – mette in luce il presidente del Tc Prato, Riccardo Marini – un’occasione davvero importante per il nostro circolo”.

Finale PalaTagliate di Lucca

Tc Prato – Tc Genova:

venerdi 6 dicembre: ore 16 Stefanini – Brianti a seguire Kucova-Samsonova

sabato 7 dicembre: ore 11 Trevisan – Bronzetti a seguire doppio – doppio di spareggio in caso di 2-2