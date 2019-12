Patrick Mouratoglou vede Novak Djokovic un passo avanti rispetto a Federer e Nadal e poi su A. Zverev: ““È cresciuto molto nel ranking grazie alle sue qualità, ma durante questo periodo non si è evoluto abbastanza per vincere un Grand Slam”

L’allenatore di Serena Williams Patrick Mouratoglou ha parlato dei Big Three e delle differenze tra Roger Federer, Novak Djokovic e Rafa Nadal.

Il francese ha espresso la sua opinione. “Quando tutti e tre giocano IL miglior tennis, Novak vince quasi sempre. Se Novak fosse stao libero da infortuni, sarebbe probabilmente il giocatore con il maggior numero di titoli del Grane Slam. Credo che un giorno sarà il giocatore di maggior successo di sempre”.

Mouratoglou ha anche parlato di Alexander Zverev. “È cresciuto molto nel ranking grazie alle sue qualità, ma durante questo periodo non si è evoluto abbastanza per vincere un Grand Slam. Non vinci un Grand Slam con questo stile di gioco. Si muove molto bene ma non è abbastanza. Mi ricorda Murray che è stato un grande giocatore per molto tempo ma non è stato un vincitore di tornei Slam. Poi ha cambiato alcune cose ed è diventato un vincitore. Penso che anche Sascha possa farlo, ma ha bisogno di svilupparsi. Sape giocare anche in difesa “, ha concluso.