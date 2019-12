Arriva la moneta di Roger Federer

Arriva una moneta commemorativa in argento del valore di 20 franchi svizzeri, realizzata per Roger Federer . La rilascerà nel 2020 la zecca federale Swissmint, che per la prima volta ha deciso di omaggiare una persona ancora in vita.

La moneta – scrive la RSI – verrà emessa il 23 gennaio, ma si prevede un forte interesse a livello mondiale e per questo motivo sarà disponibile in prevendita nella qualità “non messa in circolazione” nel negozio online della zecca da oggi, lunedì 2 dicembre, fino al 19 dello stesso mese.

La data potrebbe essere anticipata qualora i 55.000 esemplari di primo conio non siano esauriti prima.