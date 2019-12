Dinara Safina non prevede un ritorno in campo

Dinara Safina, ex numero 1 al mondo, ha dovuto terminare la sua carriera molto giovane a causa di un grave infortunio alla schiena. La russa 31 anni esclude un possibile ritorno in campo ispirato ai ritorni di Kim Clijsters e Tatiana Golovin.

“Sono stata ua professionista dai 15 ai 25 anni. Dopo 10 anni da professionista per colpa della schiena non potevo continuare ad allenarmi e gareggiare nel circuito. Non sono in grado di tornare. Ma sicuramente vorrei condividere la mia esperienza di allenatrice con altri giocatori. Vedremo cosa riserverà il futuro”.