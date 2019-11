Viktor Troicki ancora non si è ripreso dal doppio di Davis: “Sono completamente scioccato”

La sfida tra Russia e Serbia per i quarti di finale della Coppa Davis è stato uno dei momenti più emozionanti della scorsa settimana a Madrid, con i russi che hanno avuto la meglio della partita solo dopo aver salvato tre match point.

Viktor Troicki, che ha giocato al fianco di Novak Djokovic e si è rivelato il protagonista (in negativo) con errori che si sono rivelati fatali per i colori serbi, non si è ancora ripreso da questo incontro.

“Sono completamente scioccato da come abbiamo perso ed è ancora dentro di me questa cosa. Non ho ancora accettato la sconfitta e non so quando passerà. Tutti i colpi, tutte le possibilità sprecate, le opportunità che abbiamo avuto”.