Davis Cup Finals: La finale sarà tra Spagna e Canada

Sarà la Spagna o il Canada a poter scrivere il proprio nome per la prima volta sulla nuova Coppa Davis. A Madrid i padroni di casa hanno raggiunto in finale i nordamericani (giustizieri della Russia) superando 2-1 in rimonta la G.Bretagna.

Ancora una volta a fare la è stato il solito Rafael Nadal, che prima ha risposto al successo ottenuto da Kyle Edmund distruggendo Daniel Evans (6-4 6-0) e poi, in coppia con Feliciano Lopez, ha fatto la differenza in doppio battendo in un combattutissimo incontro Jamie Murray e Neal Skupski 7-6 (7/3) 7-6 (10/8