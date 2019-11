Gerard Piqué attacca Roger Federer: “Lui ha un suo torneo, la Laver Cup, e vede la Davis come concorrente”

Poco pubblico, scarso entusiasmo, notti in bianco e ritiri che creano disequilibri nei gironi: la nuova Coppa Davis sta facendo discutere e piace a pochi.

Davanti a queste lacune Gerard Piqué, tra i fondatori della Kosmos che organizza la Coppa Davis, ha pensato bene di attaccare Roger Federer, tra i tanti che resta critico sul nuovo formato.

“Lui può pensare quello che vuole, noi andiamo avanti per la nostra strada. Rispettiamo la sua scelta di non venire a giocare qui, ma la Svizzera comunque non si è qualificata. Se si fosse qualificata, avremmo visto cosa sarebbe successo. Capisco il suo punto di vista e cerco di capire i motivi per cui ce l’ha.

Lui ha un suo torneo, la Laver Cup, e vede la Davis come concorrente. Noi invece ci consideriamo qualcosa di diverso, visto che il nostro torneo ha una storia lunga 119 anni…”.