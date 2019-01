Davis Cup: Lleyton Hewitt contro il Gruppo Kosmos “non conoscono il gioco del tennis”

Alla vigilia del match contro la Bosnia, Lleyton Hewitt ha attaccato il Gruppo Kosmos, principale artefice del cambiamento.

“Non sono affatto d’accordo sul nuovo format. Giocare le finali in una sede unica è ridicolo, personalmente non credo che tutti i migliori giocheranno, ma aspettiamo e vediamo. Se date un’occhiata alle ultime due edizioni, vi accorgerete che i migliori hanno giocato”.

“Il gruppo KOSMOS non conosce il gioco del tennis. Mi dispiace che i giovani tennisti australiani come Alex De Minaur e Alex Bolt, non potranno giocare una finale di Davis in casa.

Per me, invece, è stata una delle più grandi gioie in carriera”.

“Credo che saranno costretti a modificare il nuovo formato, sono passati da un estremo all’altro e dovranno fare i conti con questa decisione”.