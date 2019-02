Alexander Zverev conferma la sua assenza alle Finals di Davis: “Penso che il nuovo format non sia un bene per la manifestazione”

La decisione è presa e non si può tornare indietro. Alexander Zverev ha ripetuto già diverse volte che non giocherà le Finals di Davis Cup in programma nel prossimo mese di Novembre a Madrid.

Dopo il turno di Qualificazione vinto dalla Germania in maniera agevole con la presenza di Zverev, Sascha ha ribadito la sua assenza alle Finals di novembre. “Non c’è niente al mondo che mi farà cambiare idea. Non andrò a Madrid, mi dispiace. Penso che il nuovo format non sia un bene per la manifestazione”.