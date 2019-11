Davis Cup Finals, Lleyton Hewitt: “Ritiro del doppio? Problema al gomito per Peers, non volevo rischiare”

Lleyton Hewitt, capitano dell‘Australia, è stato interrogato nel corso della conferenza stampa successiva alla vittoria per 2-1 col Belgio in merito al ritiro piuttosto discutibile della coppia composta da John Peers e Jordan Thompson dopo aver vinto il primo gioco. Questo forfait a gara in corso ha concesso al team di Van Herck di ottenere un 6-0 6-0 che, di fatto, ha messo fuori dalla corsa per i quarti di finale l’Italia, prima che Bolelli/Fognini terminassero il loro incontro con Querrey/Sock.

“Peers ha sentito un piccolo fastidio al gomito, è stata una decisione molto semplice perché non avevo alcuna intenzione di rischiare di perderlo per la sfida di domani (oggi, ndr) contro il Canada. Sarà sottoposto ad un trattamento medico, la speranza è quella di poterlo recuperare per il doppio“, ha commentato l’ex numero uno del ranking mondiale. Ai più attenti appassionati, comunque, non è sfuggito un comunicato diramato dalla Federazione Australiana nel quale si parla di un problema al polso: questa incongruenza (si è parlato di gomito in conferenza, di polso in questo frangente) non fa altro che alimentare dubbi e polemiche su quanto accaduto nella terza giornata di gare alle Davis Cup Finals di Madrid.