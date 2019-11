Riccardo Piatti allenerà e viaggerà con Jannik Sinner e Maria Sharapova nel 2020

Riccardo Piatti, coach italiano, che ha lavorato con nomi dal calibiro di Novak Djokovic, Ivan Ljubicic, Milos Raonic, Richard Gasquet e più recentemente Borna Coric, ha confermato questa settimana che viaggerà e allenerà due giocatori nel 2020: Jannik Sinner, 18 anni e nuovo talento italiano e Maria Sharapova, 32 anni che ha vinto cinque titoli del Grande Slam ma sta ancora cercando di ritrovare la forma migliore dopo i tanti problemi fisici.

“Aiuterò entrambi e viaggerò con entrambi. È stato così negli ultimi mesi. Maria ormai sta bene fisicamente ed è pronta per tornare in campo. Con lei ho fatto molte analisi video per correggere alcuni problemi tattici “, ha confessato l’allenatore italiano, che ha iniziato a lavorare con la russa l’estate scorsa.