Roger Federer dopo la vittoria su Berrettini: “La prossima volta che lo incontrerò, sarà ancora più dura”

Roger Federer : “Rispetto alla partita di Wimbledon le condizioni erano diverse: la palla qui rimbalza più alta e scappa via più velocemente. Quindi è stato più complicato gestire i turni in risposta, soprattutto nel corso del primo set.

Sapevo che Berrettini avrebbe giocato meglio rispetto a quella partita. Ha dimostrato di aver meritato la qualificazione alle ATP Finals; la semifinale agli US Open è stato un grande risultato. Ha un grande diritto e serve molto bene, migliorerà ancora.

All’inizio dell’anno era fuori dalla top 50, chi si sarebbe aspettato di vederlo qui? La prossima volta che lo incontrerò, sarà ancora più dura. Penso che giochi molto bene anche con il rovescio, il suo gioco è versatile.

Palle break concesse nel secondo set? Ho pensato a non perdere il servizio come fatto contro Thiem e a giocare delle buone prime palle. Sono riuscito a farlo, questo ha fatto la differenza”.