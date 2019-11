Roger Federer a Città del Messico. Prezzi altissimi per l’esibizione con A. Zverev

Nel suo tour in America Latina, Roger Federer sarà presente anche Città del Messico dove, il 23 novembre, sfiderà Alexander Zverev. Per l’occasione l’impianto “Plaza México” sarà pienissimo, i biglietti sono infatti già stati quasi totalmente venduti. Non sono però stati comprati solo dagli appassionati. Come sempre accade, un grande evento è visto da molti come un’occasione per fare soldi. E i tagliandi per l’esibizione tra Roger e il tedesco sono finiti in mano a privati e società impegnati nella… rivendita.

È così successo che biglietti che in origine costavano tra i 518 e i 10’925 pesos (da 25 a 517 euro circa) siano arrivati ad avere prezzi anche più che decuplicati.

Per esempio il caso della tribuna bassa, in principio venduta a 5’175 pesos ma arrivata, sul web, a costare 57’100 pesos (da 245 a quasi 2705 euro).

Ricordiamo che lo stipendio mensile medio a Città del Messico è di 650 euro circa.