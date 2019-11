Challenger Kobe: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

Challenger Kobe CH | Indoor | $54.160 – Parte Alta

(1) Uchiyama, Yasutaka vs Bye

(WC) Mochizuki, Yuki vs Ochi, Makoto

Patael, Ben vs Sekiguchi, Shuichi

Bye vs (16) Nam, Ji Sung

(10) Bai, Yan vs Bye

Shimizu, Yuta vs Watanuki, Yosuke

Qualifier vs (WC) Ichikawa, Taisei

Bye vs (7) Lopez Perez, Enrique

(3) Soeda, Go vs Bye

Kadhe, Arjun vs Niklas-Salminen, Patrik

Zhang, Ze vs Shimabukuro, Sho

Bye vs (13) Li, Zhe

(12) Wu, Tung-Lin vs Bye

Van Rijthoven, Tim vs Oliveira, Goncalo

Klein, Brydan vs Saville, Luke

Bye vs (6) Zhang, Zhizhen

Challenger Kobe CH | Indoor | $54.160 – Parte Bassa

(5) Ito, Tatsuma vs Bye

Tseng, Chun-hsin vs Santanna, Bruno

Noguchi, Rio vs (WC) Hazawa, Shinji

Bye vs (11) Moriya, Hiroki

(15) Lee, Duckhee vs Bye

Imai, Shintaro vs (WC) Watanabe, Seita

Tokuda, Renta vs Qualifier

Bye vs (4) Duckworth, James

(8) Clarke, Jay vs Bye

(WC) Tanuma, Ryota vs Niki, Takuto

(PR) Mousley, Bradley vs Yamasaki, Jumpei

Bye vs (9) Ramanathan, Ramkumar

(14) Santillan, Akira vs Bye

Yang, Tsung-Hua vs Gabashvili, Teymuraz

Chung, Yunseong vs Takahashi, Yusuke

Bye vs (2) Sugita, Yuichi