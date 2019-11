Masters 1000 Parigi Bercy: Nadal s i ritira! Finale tra Djokovic e Shapovalov

Non si rinnoverà il duello tra leggende al Masters 1000 di Parigi: a sfidarsi nella finale di domani saranno Novak Djokovic (ATP 1) e Denis Shapovalov (28). Il canadese, opposto in semifinale a Rafael Nadal (2), non è nemmeno dovuto scendere in campo per guadagnarsi l’accesso all’ultimo atto del torneo: lo spagnolo ha infatti dichiarato forfait all’ultimo minuto, a causa di un problema agli addominali. Il maiorchino era tornato in campo nel torneo francese dopo lo stop imposto dal problema alla mano sinistra accusato alla fine degli US Open.

In precedenza, nell’altra semifinale, Nole non aveva avuto grandi problemi nello sbarazzarsi del bulgaro Grigor Dimitrov (27) 7-6 (7/5) 6-4.

ATP Masters 1000 Paris 1000 | Indoor | e5.207.405 – Semifinali

Court Central – Ora italiana: 11:45 (ora locale: 11:45 am)

1. [7] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs [5] Kevin Krawietz / Andreas Mies



ATP Paris Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [7] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [7] 7 6 Kevin Krawietz / Andreas Mies [5] Kevin Krawietz / Andreas Mies [5] 6 0 Vincitori: HERBERT / MAHUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-0 → 6-0 K. Krawietz / Mies 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 K. Krawietz / Mies 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 K. Krawietz / Mies 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 P. Herbert / Mahut 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 K. Krawietz / Mies 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 P. Herbert / Mahut 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Herbert / Mahut 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Krawietz / Mies 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-1 → 2-2 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Mies 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

2. [1] Novak Djokovic vs Grigor Dimitrov (non prima ore: 14:00)



ATP Paris Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 7 6 Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 6 4 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Djokovic 30-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 N. Djokovic 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

3. Denis Shapovalov vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 16:30)



ATP Paris Denis Shapovalov Denis Shapovalov 0 0 Rafael Nadal [2] • Rafael Nadal [2] 0 0 Vincitore: D. SHAPOVALOV per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Nadal 0-0

4. [8] Ivan Dodig / Filip Polasek vs Karen Khachanov / Andrey Rublev