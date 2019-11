Matteo Berrettini ultimo qualificato per le ATP Finals di Londra

Matteo Berrettini è l’ottavo ed ultimo giocatore ad essersi qualificato per le ATP Finals di Londra.

Gael Monfils, ultimo giocatore che avrebbe potuto superare l’azzurro, è stato eliminato questa sera nei quarti di finale del torneo di Parigi Bercy da Denis Shapovalov con un doppio 62. In caso di successo Gael avrebbe ottenuto lui il pass per Londra.

Matteo quindi chiuderà in bellezza questa stagione 2019 giocando il torneo di elite del tennis mondiale.