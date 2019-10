ITF Solarino. Assegnate le due wild card, entrano in gioco due promettenti tenniste classe 2002

A pochi giorni dall’inizio della prima settimana degli Internazionali femminili di Solarino, sono state assegnate le prime due wildcar a disposizione della direzione del torneo.

I nomi delle tenniste, entrambe classe 2002, sono stati comunicati in questo video.

Sabato 2 novembre alle ore 11:00, all’interno della sala congressi dello Zaiera Resort, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione numero sei dell’ITF WorldTennis Tour di Solarino.

E’ un evento organizzato in perfetta sinergia con il territorio e la Federtennis regionale.

Oltre il direttore Renato Morabito, sarà presente alla conferenza stampa di presentazione il vice presidente Fit Sicilia Claudio Drago, il sindaco di Solarino Sebastiano Scorpo e il Comandante della Polizia Municipale di Solarino Gianpaolo Monaca, oltre ad alcune delle tenniste già arrivate in Sicilia per partecipanti alla competizione.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del circolo Leonardo Tennis Academy. Per quanto riguarda la copertura dei tornei, Sportradar garantirà lo streaming delle settimane dell’ITF Women’s $25,000 (18- 25 novembre).