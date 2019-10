Karolina Pliskova sul ritiro della Andreescu: “Io ero però preparata ad una sua chiamata del fisioterapista perché finora penso che l’abbia chiamato in ogni partita”

“Simpatica” la dichiarazione di Karolina Pliskova dopo la partita vinta per ritiro contro la Andreescu alle WTA Finals.

“Non so quanto sia grave (riferita al problema di Andreescu). Io ero però preparata ad una sua chiamata del fisioterapista perché finora penso che l’abbia chiamato in ogni partita. Non è stata proprio una sorpresa per me. Non sapevo fosse così grave. Naturalmente mi spiace per lei.”

