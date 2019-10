ATP Cup: Roger Federer rinuncia. La Svizzera non ci sarà

Roger Federer non disputerà la prima edizione dell’ATP Cup, prevista dal 3 al 12 gennaio in Australia. Il basilese ha addotto ragioni famigliari per spiegare la sua rinuncia. Di conseguenza la Svizzera, che doveva presentarsi al via con Roger ed Henri Laaksonen, non parteciperà all’evento che vedeva i rossocrociati impegnati nel Gruppo C a Sydney.

“Dopo aver discusso con la mia famiglia e il mio staff, abbiamo deciso che per noi e il mio tennis sarebbe stato meglio passare due settimane in più a casa”, ha spiegato Roger.

Il 38enne inizierà quindi la stagione direttamente a Melbourne con il primo Grande Slam della stagione, ovvero gli Open d’Australia. Gli altri nove top ten dell’ATP sono invece ancora iscritti a questo torneo per Nazioni (24 le partecipanti) che mette in palio 15 milioni di dollari.