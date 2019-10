Verena Hofer dice addio al tennis professionistico: ultimo torneo ad Ortisei per la 22enne

E’ giunto il momento dell’ultimo torneo a livello professionistico per Verena Hofer, giocatrice classe 1997 che nel corso della sua giovane carriera non è mai andata oltre la posizione numero 667 del ranking WTA in singolare (attualmente è n.971). Sarà proprio ad Ortisei, la sua città natale, che si concluderà la sua avventura nel mondo del tennis: da lunedì, infatti, prenderà parte all’evento da $15.000 di montepremi, al quale risultano iscritte, fra le altre, anche Claudia Giovine e Veronika Erjavec, le principali favorite per la vittoria finale.

Campionessa italiana Under 14 nel 2011 e Under 16 nel 2013, aveva annunciato già nel corso dell’estate di non avere più intenzione di gareggiare a livello internazionale: il tutto, come riferito dalla stessa Hofer nel corso di un’intervista per un sito web locale, a causa dei “mancati progressi avuti nel corso degli anni“. Una decisione sicuramente sofferta, per una giovanissima ragazza che si è espressa ad alti livelli tra le Juniores (best ranking al n.95 nel gennaio 2015) ma non ce l’ha fatta a confermarsi tra le “grandi”. L’altoatesina, che non mette piede in campo “pro” da fine maggio (sconfitta al primo turno del W15 di Tabarka), continuerà comunque dopo il ritiro a partecipare alle competizioni a squadre e a qualche sporadico torneo Open: la sua attività principale, però, sarà quella di dare una mano al bar-ristorante che i genitori gestiscono presso il CT Rungg.