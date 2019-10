Finale tra pochi intimi a Tianjin per colpa del meteo

Rebecca Peterson, numero 44 al mondo, ha vissuto ieri un altro momento di grande felicità nella stagione 2019, la migliore della sua carriera.

La 24enne tennista svedese ha vinto il suo secondo titolo in carriera (e della stagione) vincendo il WTA di Tianjin dopo aver battuto in finale la britannica Heather Watson per 6-4 6-4.

L’incontro ha avuto una sua particolarità: a causa delle cattive condizioni meteorologiche, la finale è stata giocata al coperto con non più di 15 persone a guardare la partita.