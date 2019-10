David Haggerty promette dal 2021 il ritorno della Hopman Cup

Il presidente della Federazione internazionale David Haggerty ha annunciato che, a partire dal 2021 la Hopman Cup tornerà ad ospitare le migliori nazioni per il torneo che solitamente aveva luogo in Australia ad inizio anno. La competizione mista, sostituita quest’anno dall’ATP Cup (in programma dal 3 al 12 gennaio 2020) farà così il suo ritorno nella programmazione del circuito tennisto internazionale.

“Il nostro piano – ha spiegato il massimo dirigente dell’ITF – è quello di reintrodurre il torneo dal 2021 dato il grande interesse suscitato da tutti i continenti”. Haggerty non ha però specificato né il luogo né il periodo dell’anno nel quale andrà in scena la competizione.